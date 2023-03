Il “St. Patrick’s Day” alle scuole Micali

La mattina di venerdì 17 marzo, dalle ore 10 alle 13, presso la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “G. Micali”, si festeggerà per la prima volta il “St. Patrick’s Day”, ovvero la giornata di San Patrizio patrono d’Irlanda. L’istituzione scolastica secondaria di primo grado è una scuola ad indirizzo musicale, un percorso di studio triennale volto alla conoscenza e allo studio degli strumenti musicali quali chitarra, violino, violoncello e clarinetto.

La manifestazione, ideata dalla docente di chitarra Valentina Fortunati e organizzata in collaborazione con i docenti di strumento musicale e delle materie curricolari del plesso di via degli Archi, è un pretesto per conoscere, attraverso la musica e la danza, la vastissima cultura musicale del popolo irlandese, cultura millenaria che si tramanda ancora oggi.

Per questa occasione si è creata una collaborazione anche con la classe di danza della professoressa Alessia Lera, del liceo Musicale e Coreutico “ISIS Niccolini Palli” che parteciperà presentando delle danze.

La Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Micali”, Rita Moretti, oltre a promuovere la manifestazione, parteciperà attivamente al programma musicale suonando il bodhrán, tipico tamburo irlandese fatto di pelle di capra e percosso da una piccola bacchetta di legno.

Tale ricorrenza è conosciuta e festeggiata in molti paesi del mondo: commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il V secolo d.C. proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo in Irlanda.

Per questa occasione speciale la scuola intera, così come vuole la tradizione del popolo irlandese, si vestirà di verde, colore simbolo dell’Irlanda, ed esibirà gli emblemi di questa bellissima terra: il trifoglio, il cappello con i colori della bandiera irlandese (bianco, verde e arancione), i boccali di birra (finti, ovviamente), la pentola d’oro con le sue monete, la croce celtica e il leprechaun (ovvero il simpatico folletto della mitologia celtica).

