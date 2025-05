Il Sulla Felicità Festival al via con Moby Dick, Pablo Trincia, Sons Of The Ocean e Ultima Generazione!

Dopo il grande interesse per la Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival, Piccoli Scatti Rubati di Felicità, in cui i volti dei livornesi sono diventati i manifesti della kermesse, ecco che prende il via la quarta edizione del Festival ideato e diretto da Stefano Santomauro che commenta: “L’interesse del Sulla felicità Festival cresce anno dopo anno e travalica i confini della città: Livorno si conferma la città perfetta ed ideale per poter parlare di un tema così delicato non solo in termini spettacolari. L’edizione di quest’anno per esempio mette la lente d’ingrandimento sul diritto alla felicità coinvolgendo i detenuti, giornalisti di cronaca e molto altro!”. Sabato 3 Maggio dalle ore 11 Moby Dick, Bianca è il colore del mare” è la nuova produzione della Compagnia Tempo Libero, frutto del laboratorio teatrale che si tiene all’interno della Sezione di Media Sicurezza della Casa Circondariale di Livorno a cura di Arci Livorno con la regia di Francesca Ricci e Lara Gallo, promosso e sostenuto da Regione Toscana. L’allestimento tecnico e scenografico è a cura di Matteo Giauro. Sul palco del Cinema Teatro 4 Mori, sei attori, un incrocio di storie, una nave, un capitano fantasma, una balena bianca, la terra che si allontana e un gruppo di marinai provenienti dai posti più disparati con un’unica destinazione: il mare. In un adattamento libero, costruito insieme agli stessi protagonisti, i marinai salgono a bordo della nave spinti dalla necessità di trasformare le loro vite, anche solo per un giorno, anche solo per vedere cosa c’è dall’altra parte. E proprio in mezzo al mare, i marinai scoprono le vere intenzioni del capitano Achab: la vendetta contro Moby Dick. La balena diventa nella sua lucente bianchezza, specchio e contenitore della rabbia, della paura e della speranza. La speranza di sopravvivere dopo uno scontro inaspettato. Un combattimento al quale non ci si può sottrarre, la lotta per la sopravvivenza di fronte a qualcosa che vediamo e crediamo molto più grande di noi. E poi via, a correre di nuovo, correre all’infinito per i mari del mondo. Biglietto unico 8 € info e prevendita www.sullafelicitafestival.it. A seguire il talk “Il Diritto alla felicità” con i protagonisti dello spettacolo. Intervengono Andrea Raspanti, Assessore alle politiche sociali del Comune di Livorno Giuseppe Renna, Direttore Casa Circondariale di Livorno Alessio Simoncini, Presidente Arci Livorno Francesca Ricci, regista Lara Gallo, regista e attrice.

Sabato 3 Maggio alle 15, attraverso un’azione concreta di Clean Up, l’associazione Sons Of The Ocean, propone un pomeriggio all’insegna della raccolta dei rifiuti nella zona del Parco Levante. Accompagnati da operatori qualificati, i bambini con età compresa dai 6 ai 12 anni, avranno l’opportunità di contribuire a rendere la Terra un posto più pulito e svilupperanno un pensiero critico e costruttivo nei confronti dell’educazione ambientale. Evento realizzato in collaborazione con Parco Levante e Decathlon Livorno. Partecipazione gratuita, ritrovo presso la Porta Centrale di Parco Levante. Sabato 3 Maggio alle 18, presso il Cinema Teatro 4 Mori di Livorno protagonista del consueto talk del Festival, sarà Pablo Trincia, giornalista e podcaster di fama nazionale, il quale, intervistato da Daniela Morozzi cercherà di capire se sia possibile raccontare la felicità oggi, in una cronaca che diventa sempre più nera. Pablo Trincia è uno scrittore, autore televisivo e giornalista pluripremiato. Nel 2009 ha partecipato a Le Iene (Italia 1) e nel 2014 è

stato inviato per Servizio pubblico (La7) e Announo (La7). Nel 2017 è stato il primo a portare in Italia il podcast seriale. Attualmente è impegnato nella realizzazione di alcuni progetti per Sky Italia, tra cui Essere Umani, Le cicatrice di cape Town, E poi il silenzio- il disastro di Rigopiano. E’ considerato il podcaster più influente d’Italia; i suoi due lavori – Veleno e Il dito di Dio – hanno totalizzato più di 10 milioni di download, diventando entrambi libri editi da Einaudi e docu-serie per Amazon Prime Video. Il podcast Dove nessuno guarda -il caso Elisa Claps, ha totalizzato un numero record di download. Pablo Trincia riceverà il riconoscimento di Ambasciatore di Felicità 2025.| Ingresso Libero senza prenotazione. Sabato 3 Maggio alle ore 21,30 proiezione “Come se non ci fosse un domani”, un film documentario che racconta le azioni, le discussioni, i dubbi e le speranze del movimento di Ultima Generazione, un gruppo di attivisti impegnati da anni in una campagna di disobbedienza civile nonviolenta, che ha attirato l’attenzione dei media e della politica tramite iniziative spettacolari e controverse come blocchi stradali e imbrattamenti di palazzi istituzionali e di opere d’arte, per richiedere ai governi interventi urgenti per contrastare la crisi climatica in corso. Il cast sarà presente con collegamento video.| Biglietto Posto Unico 8,50 € Riduzione 6,50 €. Il Sulla Felicità Festival è un evento patrocinato e compartecipato dalla Regione Toscana, Comune di Livorno, Fondazione Lem prodotto da Grande Giove Aps main sponsor Castagneto Banca 1910.

