Il Sulla Felicità Festival è un successo e conquista il cuore dei livornesi

La prima edizione del Sulla Felicità Festival è stato un successo. Lo dicono i numeri, le condivisioni sui social, i commenti e la partecipazione attiva della cittadinanza livornese e non solo. L’intuizione del direttore artistico del Festival, nonché attore ed autore teatrale, Stefano Santomauro è stata proprio quella di credere, prima di tutti, che parlare di felicità potesse essere necessario.

“Quando un anno fa abbiamo cominciato a lavorare al progetto c’era tanto pessimismo. Noi ci abbiamo creduto e grazie ai privati e all’impegno dello staff dell’Associazione Grande Giove, abbiamo portato a casa un successo di pubblico che fa bene a Livorno” racconta Stefano Santomauro, vera anima del Sulla Felicità Festival: “E’ solo l’inizio: vogliamo

far diventare Livorno la capitale della felicità: non di quella trovata, ma di quella cercata! Lo faremo come abbiamo fatto quest’anno attraverso il teatro, la musica, la fotografia, l’arte, la letteratura, l’ambiente e molto altro. E’ una formula che funziona ed i numeri sono altissimi”.

E così è. Il Sulla Felicità Festival, se fosse un film, avrebbe sbancato al botteghino in termini di partecipazione: tutti gli eventi promossi dal Festival sono stati partecipati ed hanno avuto un grandissimo successo di pubblico: l’incontro con la giornalista Concita De Gregorio intervistata da Eva Giovannini con oltre 150 partecipanti, l’atteso e riuscito spettacolo comico di Stefano Santomauro “Happy Days” al Teatro 4 Mori che ha registrato la partecipazione di oltre 300 persone con un successo di apprezzamento di pubblico notevole, il concerto di Tonino Carotone presso il The Cage con la partecipazione di oltre 200 persone e l’attesa giornata di Clean Up svoltasi ai Tre Ponti promossa da Son Of The Ocean e oltre 10 associazioni cittadine e oltre 40 in tutta Italia le quali, contemporaneamente, hanno pulito le spiagge insieme a Livorno per un coinvolgimento totale di circa 5000 persone. Anche la novità dei Tour Teraphy promossa da Uovo alla Pop in collaborazione con ACem e Clinche Plus hanno avuto molto seguito con un totale di oltre 120 presenze. E come non parlare del successo della Campagna Pubblicitaria del Festival “Piccoli Scatti Rubati di Felicità” con gli scatti di Giulia Barini che hanno letteralmente conquistato il cuore dei livornesi con oltre 15000 condivisioni sui social.

“Stiamo praticamente già lavorando alla seconda edizione che vi annunciamo piacevolmente sconvolgente”, ha concluso Stefano Santomauro.

Il Sulla Felicità Festival è una produzione Grande Giove con il Patrocinio della Regione Toscana, Comune di Livorno e Fondazione Livorno ed il contributo di Bcc Castagneto Carducci, Cantina Pian Del Melo, Unicoop Tirreno, Sistema di Autorità Portuale, Zaki e The Cage.