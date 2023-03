Il “Sulla Felicità Festival” scalda i motori, anzi… i sorrisi. Le anticipazioni

Due le anteprime. La prima è che vi sarà una sorta di "Aspettando il Sulla Felicità Festival" al Nuovo Teatro delle Commedie. La seconda è che vi sarà l’istituzione di un Premio Nazionale che il Sulla Felicità Festival consegnerà ogni anno ad un personaggio dello spettacolo, dello sport e della cultura chiamato “Ambasciatore di Felicità”

Dopo il successo della prima edizione del Sulla Felicità Festival, Stefano Santomauro ideatore e direttore artistico di questa manifestazione che parla di felicità attraverso le arti e promossa da Grande Giove Aps, ci garantisce una seconda edizione davvero incredibile.

“Il grande interesse che ci è arrivato dopo la prima edizione ci ha spinto, con grande forza, a mettere mano a quella del 2023, in programma dal 5 al 7 maggio sempre a Livorno. Alcuni eventi della prima edizione sono confermati perchè molto apprezzati e partecipati. Tra questi la Campagna Pubblicitaria “Piccoli Scatti Rubati di Felicità” con le foto di Giulia Barini che quest’anno sarà ancora più bella e significativa, la giornata di Clean Up in collaborazione con Sons Of The Ocean, solo per citarne alcuni. Non possiamo però ancora svelare le vere bombe di questa edizione ma diciamo solo che sono delle novità davvero importanti che renderanno il Sulla Felicità Festival un vero e proprio evento, con un’attenzione nei confronti della città anche nazionale. E ci teniamo a ringraziare tutte le associazioni che si sono unite a noi nella programmazione con una partecipazione ed una collaborazione che non ci può non rendere felici”.

“Possiamo però anticipare due cose – continua Santomauro – la prima sarà una sorta di Aspettando il Sulla Felicità Festival 2023 al Nuovo Teatro delle Commedie, a grande richiesta, porto in scena lo spettacolo comico Happy Days che proprio a Livorno ha debuttato durante la prima edizione e che ha raggiunto in poco più di un anno oltre 70 repliche in tutta Italia e la selezione a festival nazionali come Torino, Milano e Catania. Andremo in scena sabato 1 aprile alle 21,15 con questo spettacolo che parla appunto di felicità, nel momento meno felice della storia”.

Esiste una Classifica dei paesi più felici al mondo: secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa, i quali, per il milionesimo anno consecutivo, si aggiudicano i primi posti. Il segreto di tanta felicità sta nel famoso metodo Hygge: un walfare che funziona, buona salute, affetti stabili, vita e cibo sano. Ah ma allora non resta che provarci! Uno spettacolo travolgente sulla ricerca della felicità: tra tisane alla malva e maglioni con le renne, trucchi per dormire 8 ore a notte, cibo bio e centrifugati imbevibili, Stefano Santomauro, dà il meglio di sè con un monologo esilarante, leggero e profondo, cinico e sincero. Un racconto inadeguato da chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci. O forse si.

“La seconda notizia che possiamo dare in anteprima – continua Santomauro – sulla seconda edizione sarà l’istituzione di un Premio Nazionale che il Sulla Felicità Festival consegnerà ogni anno ad un personaggio dello spettacolo, dello sport e della cultura chiamato “Ambasciatore di Felicità” in una serata speciale. Volete sapere a chi verrà assegnato? Ancora un pò di pazienza, intanto vi aspetto a teatro”.

Il programma ufficiale e le tanto attese novità verranno annunciate al pubblico nella prossima conferenza stampa ufficiale ma nel frattempo scaldiamo i motori con lo spettacolo comico di Stefano Santomauro “Happy Days” Sabato 1 Aprile al Nuovo Teatro delle Commedie.

Per info e prenotazione per Happy Days, telefono: 05861864087 Whatsapp 3420352386. E-mail: [email protected].

