Il suono del velluto con l’OGT al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

“Il suono del velluto – Celebri quintetti per clarinetto e archi”, è il titolo del primo concerto della stagione cameristica estiva 2023 dell’Orchestra Giovanile Toscana, in programma martedì 18 luglio alle ore 21 nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

La serata musicale avrà come protagonista il talentuoso Filippo Nuti, clarinettista principale dell’OGT dalla sua fondazione, recentemente ammesso al prestigioso conservatorio di Zurigo.

L’orchestra sarà composta da: Eleonora Podestà violino I; Aurora Duchi violino II, Niccolò Corsaro viola, Gabriele Bracci violoncello.

I cinque giovani musicisti presenteranno al pubblico due capolavori composti per clarinetto e quartetto d’archi: il galante quintetto in la maggiore di Mozart e il virtuosistico quintetto in si bemolle maggiore di Weber.

Ingresso a donazione liberale, è consigliata la prenotazione consigliata.

Per informazioni: [email protected], tel. 0586/266711-266734

