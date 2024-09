Il tastierista ex “Yes”, Rick Wakeman, in Fortezza Vecchia

Nato fuori Londra nel 1949, Wakeman è uno dei musicisti che sono stati capaci di fare la storia del rock: compositore di grandissimo talento, ha fatto parte dei mitici Yes, con alcune interruzioni, dal '71 a pochi anni fa, firmando capolavori del calibro di Fragile o Close to the edge, e ha costruito una brillante carriera solista

È un gran bel concerto di fine estate quello che chiude il calendario di appuntamenti “in trasferta” del The Cage. Venerdì 20 settembre concerto imperdibile per tutti gli appassionati del grande rock; l’appuntamento con una delle pietre miliari del progressive è in Fortezza Vecchia a Livorno per quello che sarà (forse) l’ultimo tour in Italia del tastierista inglese.

Grazie a XLR Produzioni e Menicagli Pianoforti arriva a Livorno An evening of YES music and other favorites, il tour di uno dei musicisti più rappresentativi del rock progressive e della florida stagione musicale degli anni ’70, il tastierista inglese Rick Wakeman. Nato fuori Londra nel 1949, Wakeman è uno dei musicisti che sono stati capaci di fare la storia del rock: compositore di grandissimo talento, ha fatto parte dei mitici Yes, con alcune interruzioni, dal ’71 a pochi anni fa, firmando capolavori del calibro di Fragile o Close to the edge, e ha costruito una brillante carriera solista con dischi che hanno venduto milioni di copie, come The six wives of Henry VIII o Journey to the centre of the Earth. Wakeman è reduce da The Last Solo Tour, la lunga tournée tra Europa, Stati Uniti e Sud America con la quale, qualche mese fa, ha annunciato il ritiro dai palchi di tutto il mondo. Uno stop dai grandi live che è arrivato dopo oltre 50 anni di carriera e che permetterà all’artista di concentrarsi sulla composizione, sulla registrazione e sulla collaborazione con gli altri musicisti. Non sono mancate e (forse) non mancheranno piccole eccezioni, come questa livornese. Quello che è certo, però, è che sarà sempre più difficile ascoltare dal vivo questo grande artista, che vanta, tra le altre cose, collaborazioni con musicisti del calibro di David Bowie, Lou Reed, Elton John. Solo per citarne alcuni. Nel 2017, poi, Rick Wakeman è entrato nel Rock and Roll Hall of Fame. Mentre il suo ultimo lavoro solista, The Red Planet, risale al 2020.

«Ho sempre programmato di smettere di fare tournée entro il mio settantasettesimo compleanno, ma c’è così tanto da integrare prima di allora che devo fare progetti ora e quindi i miei ultimi spettacoli personali dovranno cessare entro quella data – fa sapere l’artista in una nota –. Ho intenzione di aggiungere il meglio di ciò che ho fatto in passato, oltre ad alcune nuove sorprese in arrivo. Il piano è di non esibirsi nello stesso luogo due volte durante questo periodo, quindi qualunque sia il luogo in cui speri di venire, sarà l’ultima esibizione lì e sto cogliendo questa opportunità, ringraziando tutti e chiunque mi abbia supportato negli ultimi 53 anni!».

Il concerto in Fortezza Vecchia vedrà l’esecuzione di molti brani storici degli Yes, nonché di composizioni soliste anche inedite, come Yessonata, una “sonata” di 30 minuti formata da vecchie melodie del gruppo inglese: un’occasione davvero imperdibile per chiudere con una chicca questa lunga stagione musicale dell’estate livornese. Appuntamento alle 21:15, prevendite su Ticketone, posti a sedere a partire da 35 euro, più i diritti di prevendita.

