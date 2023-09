Il Teatro della Brigata alza il sipario: via ai corsi per la stagione 2023-24

Dopo aver concluso con successo la quarta edizione del Con-Fusione Festival, il Teatro della Brigata dà il via alle iscrizioni per i suoi corsi per l’anno accademico 2023/2024, che animeranno il quartiere di Fabbricotti a partire dalla prima settimana di ottobre.

Nato dalla meticolosa ristrutturazione di un locale precedentemente utilizzato come negozio di alimentari, il Teatro della Brigata è stato plasmato con passione e dedizione dai suoi direttori, Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza. Con ben otto stagioni alle spalle, questo centro culturale è diventata un punto di riferimento nella città, un luogo in cui l’arte teatrale e non solo è vissuta con fervore, attenzione e impegno.

Per l’intero mese di settembre, sarà possibile visitare la sede del Teatro in via Brigata Garibaldi 4b, situata nelle vicinanze di Villa Fabbricotti, per esplorare lo spazio e ottenere tutte le informazioni sui programmi formativi per il nuovo anno.

Il viaggio nel mondo del teatro ha inizio a partire dai cinque anni e non conosce limiti di età per gli adulti desiderosi di scoprire questa forma d’arte. Grazie al successo ottenuto negli anni precedenti, anche quest’anno saranno offerti una vasta gamma di corsi, tra cui il Teatro Scoperta (rivolto ai bambini dai 5 ai 7 anni), Teatro Bambino (per bambini dagli 8 ai 10 anni), Teatro Gioco (per bambini dagli 11 ai 13 anni), Teatro Adolescenti (rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni) e la scuola triennale per adulti, aperta a chi ha compiuto 18 anni, oltre a due corsi dedicati all’arte della maglia, “Knit or not to Knit”, per principianti ed esperti.

Tutti i corsi avranno inizio nella prima settimana di ottobre e, per coloro che desiderano sperimentare prima di impegnarsi, sarà possibile partecipare a una lezione di prova gratuita, previa compilazione del modulo di pre-iscrizione.

Per ulteriori dettagli sui corsi e per richiedere informazioni, si invita a visitare il sito www.teatrodellabrigata.it , nella sezione scuola, a presentarsi in Teatro o chiamare al numero 3278844341 dal lunedì al giovedì, tra le ore 17:00 e le 20:00 oppure via email all’indirizzo [email protected].

