Il Teatro della Brigata apre le porte
L’evento rappresenta un’opportunità speciale per conoscere da vicino la nuova proposta formativa 2025/2026, con un’attenzione particolare ai corsi di teatro per adolescenti, adulti e alla nuova edizione del corso di Lavoro a Maglia Contemporaneo, un percorso originale che unisce creatività manuale ed espressione artistica
In occasione della riapertura dei corsi, il Teatro della Brigata è lieto di invitare il pubblico all’Open Day che si terrà venerdì 5 settembre, dalle ore 17 alle 20, presso la sede del teatro in via Brigata Garibaldi 4 b. L’evento rappresenta un’opportunità speciale per conoscere da vicino la nuova proposta formativa 2025/2026, con un’attenzione particolare ai corsi di teatro per adolescenti, adulti e alla nuova edizione del corso di Lavoro a Maglia Contemporaneo, un percorso originale che unisce creatività manuale ed espressione artistica.
Durante l’Open Day sarà possibile incontrare gli insegnanti e conoscere i metodi che verranno adottati nei vari corsi. Ricevere informazioni dettagliate sul programma e sul calendario delle attività Sarà possibile fare domande, sciogliere dubbi e conoscere da vicino lo spirito del Teatro della Brigata
La segreteria è aperta dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, per fornire tutte le informazioni necessarie: [email protected]; 327-8844341 oppure www.teatrodellabrigata.it → sezione Scuola
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.