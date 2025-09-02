Il Teatro della Brigata apre le porte

In occasione della riapertura dei corsi, il Teatro della Brigata è lieto di invitare il pubblico all’Open Day che si terrà venerdì 5 settembre, dalle ore 17 alle 20, presso la sede del teatro in via Brigata Garibaldi 4 b. L’evento rappresenta un’opportunità speciale per conoscere da vicino la nuova proposta formativa 2025/2026, con un’attenzione particolare ai corsi di teatro per adolescenti, adulti e alla nuova edizione del corso di Lavoro a Maglia Contemporaneo, un percorso originale che unisce creatività manuale ed espressione artistica.

Durante l’Open Day sarà possibile incontrare gli insegnanti e conoscere i metodi che verranno adottati nei vari corsi. Ricevere informazioni dettagliate sul programma e sul calendario delle attività Sarà possibile fare domande, sciogliere dubbi e conoscere da vicino lo spirito del Teatro della Brigata

La segreteria è aperta dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, per fornire tutte le informazioni necessarie: [email protected]; 327-8844341 oppure www.teatrodellabrigata.it → sezione Scuola

