Il Teatro Goldoni presenta la nuova stagione 2024/2025

Ad alzare il sipario sabato 5 ottobre, per un totale di 50 serate tra lirica, prosa, sinfonica e musica da camera, sarà “La scommessa” di Emanuele Barresi. Il cartellone della prosa proseguirà con personaggi del calibro di Giuliana De Sio, Milena Vukotic, Geppi Cucciari, Umberto Orsini, Franco Branciaroli e Neri Marcorè, solo per citarne alcuni. L'assessore Lenzi: "Un cartellone di prestigio, vastissimo di eventi, in cui chiunque potrà trovare un qualcosa che lo affascina". Per informazioni www.goldoniteatro.it

di Giulia Bellaveglia

Presentata la nuova stagione teatrale 2024/2025 della Fondazione Teatro Goldoni. Cinquanta serate di spettacolo tra lirica, prosa, sinfonica e musica da camera che, dal prossimo ottobre e fino alla primavera 2025, animeranno lo storico teatro livornese. “Un programma di prestigio – commenta il sindaco Luca Salvetti – dimostrazione del fatto che le maestranze che lavorano qui dentro, ma anche coloro che gestiscono la macchina amministrativa, hanno saputo fare cultura nel modo giusto”. “Un concentrato di eventi – aggiunge l’assessore alla cultura Simone Lenzi – dove ognuno può trovare un qualcosa che lo affascina grazie ad una proposta vastissima”. Ad alzare il sipario, sabato 5 ottobre, sarà la prosa con “La scommessa”, dramma ridicolo in due atti dell’attore, regista e autore labronico Emanuele Barresi per un cartellone che proseguirà con personaggi del calibro di Giuliana De Sio, Milena Vukotic, Geppi Cucciari, Umberto Orsini, Franco Branciaroli e Neri Marcorè, solo per citarne alcuni. A dare vita al cartellone della lirica “La traviata” (3 gennaio), “Falstaff” (24 e 26 aprile) e “La Tosca” (12 e 14 marzo). Il compositore livornese Pietro Mascagni sarà invece ricordato nell’anniversario della sua nascita (7 dicembre) con “Buon compleanno Mascagni!”. La proposta lirica sarà infine completata con il doppio appuntamento di “Opera Oggi”, rassegna che propone l’ascolto di opere del passato rivisitate con occhio moderno. Protagonista della lirica così come della stagione sinfonica (14 concerti) sarà l’Orchestra del Teatro Goldoni. La proposta musicale sarà ulteriormente ampliata con la storica rassegna di musica da camera “Classica con gusto” (7 appuntamenti). “Siamo molto contenti – afferma il direttore amministrativo Mario Menicagli – di essere riusciti a proporre una serie di eventi di alto profilo. Ricordo che l’anno precedente abbiamo effettuato ben 132 aperture, un numero davvero importante se si considera che apparteniamo alla categoria dei teatri di fascia B”. Per i biglietti e per ulteriori informazioni www.goldoniteatro.it oppure 0586/204.290.

