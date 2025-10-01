Il Teatro Salone Ablondi presenta la stagione 2025-26

Da ottobre a giugno 28 serate che vedranno salire sul palco compagnie provenienti da tutta la Toscana. Si inizia domenica 19 ottobre con “Il mio caro Sessantotto” di Consalvo Noberini

di Alessio Ramagli

Monologhi, vernacolo, musical e cinema di varietà e non solo. Presentata dal Teatro Salone Ablondi la programmazione degli eventi 2025-26 (da ottobre a giugno) che vedrà salire sul palco compagnie provenienti da tutta la Toscana per una stagione che si prospetta “spettacolare”. La struttura, inizialmente adibita a salone parrocchiale, nel 2008 ha iniziato ad ospitare eventi artistici. L’arrivo di Diego Bellettini, direttore artistico dallo scorso anno, ha segnato un’importante svolta che accettando con passione la sfida è riuscito ad organizzare una vera e propria stagione teatrale. I grandi successi ottenuti nell’edizione del 2024/25 (si contano oltre 3000 presenze) hanno convinto lo staff a presentare una nuova stagione, altrettanto ricca, con piacevoli conferme e interessanti novità. Sono 28 le serate in calendario. Si inizia domenica 19 ottobre con “Il mio caro Sessantotto” di Consalvo Noberini. Chiusura di sipario a giugno con la quarta edizione di Effetto Parrocchia, uno spettacolo nato dall’idea di Don Raffaello Schiavone, il parroco della chiesa “Santissima Annunziata dei Greci Uniti” alla Scopaia. “Abbiamo compiuto importanti investimenti – ha commentato Bellettini – Tra le principali novità, l’introduzione del biglietto a prezzo fisso nel rispetto delle altre realtà cittadine che, come noi, promuovono la cultura sul territorio”. Per maggiori informazioni è’ online il sito web www.teatroablondi.it.

