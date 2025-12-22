Il The Cage presenta Cagechristmas

Una tre giorni di musica con Gary Baldy Bros, The Zen Circus e Ottavio Padiglione, Snaporaz & Friends. Rafanelli: "Questi tre giorni sono un condensato della Livorno nazionale". E per il 2026 un cartellone di grandi nomi a cominciare da Francesco De Gregori

Anche quest’anno Natale a Livorno fa rima con The Cage. Il live club di Villa Corridi ospiterà Cagechristmas, tre serate di grande musica dal vivo che si inseriscono nel solco del lavoro che il Cage porta avanti da oltre vent’anni, mantenendo attivo un presidio culturale stabile, capace di offrire concerti e occasioni di socialità per tutte le stagioni. Per l’assessora alla cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli “il The Cage si conferma garanzia di buona musica, divertimento e sano stare insieme. Queste tre date sono un condensato della Livorno nazionale, un’occasione imperdibile per fruire di spettacoli di grande qualità che sono anche rappresentativi della livornesità. È fine anno, il momento in cui si tirano le somme e in cui, come amministrazione, condividiamo i successi di questo live club, che è un patrimonio per la città”. Il primo appuntamento è fissato per martedì 23 dicembre con Natale Zen. Una data che assume un valore particolare, anche simbolico: il concerto di Natale “a casa”, a Livorno, dopo un lungo tour che ha portato il progetto dei The Zen Circus in giro per i club italiani. Le prime otto date de Il Male Tour 2025 hanno registrato il tutto esaurito in città come Padova, Bologna, Milano, Roma, Firenze e Perugia, confermando la solidità di una band che negli anni ha costruito un rapporto diretto e fedele con il proprio pubblico. Il tour accompagna l’uscita del disco omonimo, pubblicato il 26 settembre per Carosello Records. Il ritorno di Natale Zen sul palco del The Cage si inserisce quindi in un momento particolarmente significativo del percorso del gruppo. Gli Zen Circus arrivano a questo appuntamento forti di tredici album all’attivo, migliaia di concerti, collaborazioni internazionali e una presenza costante nel dibattito culturale italiano, che li ha portati negli anni anche oltre il perimetro strettamente musicale. Il progetto Il Male è stato presentato in numerosi contesti televisivi e radiofonici nazionali, ricevendo ampio spazio su testate generaliste e specializzate, a conferma di un interesse che travalica il pubblico abituale dei club. Il concerto del 23 dicembre si preannuncia quindi come una delle date più attese del periodo natalizio livornese. E dopo il live della band toscana, il Natale Zen continua con Aloch Dj Set. Giovedì 25 dicembre è invece la volta dei Gary Baldi Bros, un nome che a Livorno e non solo è sinonimo di concerti fuori dagli schemi, dove l’elemento dell’imprevedibilità è parte integrante dello spettacolo. Ogni live diventa un’occasione per sperimentare, cambiare, sorprendere il pubblico. Anche il concerto di Natale non fa eccezione e si inserisce in un’idea precisa, quella di usare la musica come strumento di incontro, di comunicazione e di condivisione. In un periodo storico complesso, il richiamo è semplice e diretto: non stare da soli, ritrovarsi, socializzare. A seguire, fino a tarda notte, la serata prosegue con Into The Groove, per un 25 dicembre di musica e ballo, lontana dalle liturgie più tradizionali ma perfettamente coerente con lo spirito del club. Il terzo e ultimo appuntamento arriva sabato 27 dicembre con una serata che si presenta come un vero e proprio evento speciale. Sul palco si ritrovano Ottavo Padiglione, Bobo Rondelli & Friends e Snaporaz. Tutti i musicisti che hanno suonato con Bobo Rondelli negli ultimi trent’anni vengono chiamati a raccolta per un concerto che attraversa la storia recente della musica cittadina, con l’intero repertorio dell’Ottavo Padiglione e i brani più rappresentativi della carriera solista del cantautore livornese. Un’operazione che ha il sapore della celebrazione ma anche della restituzione a una città che in quelle canzoni si è spesso riconosciuta. A chiudere la serata e fino a tarda notte dj-set a cura di My Generation Cage Night Party, per prolungare la festa e salutare il Natale nel segno della musica.

La conferenza stampa di presentazione che si è tenuta lunedì 22 dicembre in Comune a Livorno alla presenza dell’assessora Angela Rafanelli, del direttore artistico dell’Associazione culturale The Cage Toto Barbato, del direttore di produzione dell’Associazione culturale The Cage Mimmo Rosa e di Marina Barbato, responsabile ticketing e comunicazione del live club, è stata anche l’occasione per anticipare alcune linee guida del programma 2026. Grande soddisfazione per la prima metà della stagione è stata espressa dallo stesso Toto Barbato che ha sottolineato come il The Cage possa vantare di essere uno dei quattro live club italiani che sua maestà Francesco De Gregori ha scelto per festeggiare il 50esimo di Rimmel (concerto già sold-out da un anno). Un cartellone che conferma la volontà di continuare a muoversi tra grandi nomi della musica italiana e internazionale, progetti di culto e nuove proposte. Tra gli artisti annunciati figurano nomi che hanno segnato la storia della musica italiana come, appunto, Francesco De Gregori, e band che hanno lasciato un segno profondo nel rock alternativo come i Marlene Kuntz, protagonisti di una data zero molto attesa. Spazio anche a realtà consolidate come Modena City Ramblers, Bandabardò, Ministri e Nobraino, accanto a nomi di respiro internazionale come Gong, The Aristocrats e Shawn James. Per dirla con le parole dell’assessora Rafanelli: “Un 2026 da non perdere, in cui soprattutto non perdere tempo, vista la velocità con cui i concerti al Cage diventano sold-out!”.

