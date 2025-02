Il The Cage vola a Sanremo con Teenage Dream

Settimana scoppiettante per il live club di via del Vecchio Lazzeretto che venerdì 14 febbraio rimarrà chiuso per seguire la trasferta di Teenage Dream al Festival di Sanremo e sabato 15 febbraio vedrà sul palco la Banda Bassotti per la celebrazione dei 110 anni dell’Unione Sportiva Livorno Calcio

Anche la settimana del The Cage passerà dal Festival di Sanremo. Vera calamita dei fenomeni sociali in atto nel nostro paese e cartina di tornasole del cambiamento degli usi e costumi della nostra società, il Festival della Canzone Italiana è riuscito ad attrarre nuovamente a sé anche il tempio dell’underground livornese. Il merito, questa volta, è tutto dei ragazzi di Teenage Dream, il format nato proprio al The Cage nel 2023 e divenuto in men che non si dica un grande ambìto evento pop con date lungo tutto lo Stivale. Fin da subito questo party-primi-2000 in cui cantare a squarciagola tutte le canzoni che hanno fatto da colonna sonora all’adolescenza dei Millenials, ma soprattutto della GenZ, ha attratto centinaia di giovani spettatori, prima a Livorno e poi in tutte le principali città italiane, fino a raggiungere quota 600mila biglietti venduti. E ora, a distanza di due anni, è pronto per brillare nientepopodimeno che nel tempio della musica italiana.

In via Feraldi 23, a pochi passi dall’Ariston, i ragazzi di Teenage accoglieranno ospiti e passanti all’interno di un temporary shop a tema, una cameretta come quella che i nati negli anni ’90 avevano da adolescenti tra poster, scooby doo e sogni da realizzare. Un piccolo scrigno pieno di coloratissime chicche pop di ogni genere e nuovi oggetti di merchandising in cui sarà possibile fare una full immersion nei 2000’s. La Teenage House è aperta tutti i giorni del Festival, dalle 10 alle 19. Fino alle 18 di venerdì 14, momento in cui Teenage Dream porterà il suo iconico dj-set a piazza Bresca, nel centro di Sanremo, con la collaborazione della rivista femminile Cosmopolitan. E proprio per San Valentino arriverà a Sanremo anche il direttore artistico del The Cage Toto Barbato, che sin da subito ha scommesso sulla fortunata intuizione di questi giovani livornesi e li sta accompagnando nel percorso della loro crescita artistica.

Insomma, Teenage Dream è cresciuto ed è proprio la sua stessa ideatrice, l’illustratrice Valentina Savi, a definirlo su Instagram un “bimbo grande”. Così grande da essere pronto per il primo tour nei palazzetti: partirà da Livorno venerdì 21 febbraio al Modigliani Forum (biglietti in vendita su TicketOne e TicketSms a partire da 17,25 euro) per poi sbarcare a Torino il 21 marzo, a Padova il 28 marzo, a Bari il 3 aprile, ad Ancona il 5 aprile, a Messina il 10 aprile, a Eboli il 12 aprile e a Milano il 16 aprile. Nel frattempo, non mancheranno ben cinque date europee: il 23 febbraio a Barcellona, il 26 febbraio a Madrid, il 28 febbraio a Parigi, il 1° marzo a Bruxelles e l’8 marzo a Londra.

Sul palco durante il tour nei palazzetti ci sarà la crew al completo, con Valentina Savi, Cecilia Ciocca, Riccardo Trocar, Federico Menici, Matteo Demi, Sara Bordo, Irene Bernini, Andrea Bertè, Edoardo Gailli ed Andrea Carpina. Tutti insieme per un Big Dream che è partito come un piccolo sogno e che arriverà sui palchi italiani ed europei nella sua versione premium, con nuove coreografie, nuovi costumi e nuovi ospiti. E, udite udite, la prima livornese vedrà sul palco i Sonohra, gli Zero Assoluto, l’attrice e cantante Laura Esquivel de Il mondo di Patty e l’attore e cantante Corbin Bleu di High School Musical. Insomma, c’è una cosa che possiamo imparare dai ragazzi di Teenage Dream: se abbiamo un sogno e ci crediamo fino in fondo, ci sono probabilità che si avveri!

SABATO 15 FEBBRAIO – L’unico live della settimana al teatrino vedrà sul palco la Banda Bassotti, storico gruppo musicale romano famoso per aver fatto dell’antifascismo militante qualcosa di più del semplice impegno politico declinato nella stesura dei testi delle proprie canzoni. La Banda Bassotti partecipa infatti da sempre a progetti di sostegno e solidarietà nei confronti dei popoli oppressi come quello palestinese, quello nicaraguense o quello salvadoregno, con la costruzione di scuole e alloggi; ma non mancano neanche l’appoggio a cause specifiche come quella del popolo basco o i ripetuti viaggi nel Donbass in appoggio alle milizie separatiste di Doneck e Lugansk. Un impegno a 360 gradi che ha legato la storia della band anche a quella della città di Livorno fin da quando, a seguito dell’occupazione dell’Armando Picchi da parte degli ultras amaranto, la Banda Bassotti suonò per raccogliere i fondi necessari a supportare le spese legali dei tifosi colpiti dai daspo. Un legame che è andato via via rafforzandosi fino alla realizzazione di Baldi e Fieri, l’ep del 2004 in cui il gruppo incise Fino all’ultimo bandito, l’inno delle Brigate Autonome Livornesi e della Curva Nord, nonché la più recente versione dello storico inno del 1938 scritto da Giorgio Cambi. Celebre è l’album Figli della stessa rabbia, del 1992, contraddistinto dai temi di appartenenza alla classe operaia e di lotta sociale. Con questo e altri 12 dischi all’attivo, la Banda Bassotti può essere considerata una delle band più rappresentative del panorama indipendente europeo. Per il centodecimo anniversario dell’Unione Sportiva Livorno Calcio – e a dieci anni esatti dal festeggiamento del centenario al palasport – i nove musicisti saranno al The Cage per celebrare insieme ai tifosi il rapporto speciale con la squadra e con la città e per lasciare un testimone culturale e politico alla nuova generazione di tifosi. La serata, organizzata dalla Curva Nord Livorno – Fabio Bettinetti, vedrà infatti anche una mostra fotografica del tifo amaranto e una esposizione di maglie storiche del Livorno. Il concerto sarà infine occasione per ricordare Angelo Sigaro Conti, frontman, chitarrista e cantante della band scomparso prematuramente nel 2018. Ad aprire alla Banda Bassotti sarà il gruppo punkrock labronico 57100. Apertura porte ore 21:00, inizio concerto ore 22:00. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 12 euro più i diritti di prevendita.

