“Il treno, metafora della vita”, Circolo Fotografico Dlf in mostra per i 60 anni di vita

Dal 19 al 27 settembre 2026 il Museo della Città di Livorno – Bottini dell’Olio ospiterà la mostra “Il treno, metafora della vita”, organizzata per celebrare il sessantesimo anniversario del Circolo Fotografico DLF Livorno, fondato nel 1966

Dal 19 al 27 settembre 2026 il Museo della Città di Livorno – Bottini dell’Olio ospiterà la mostra “Il treno, metafora della vita”, organizzata per celebrare il sessantesimo anniversario del Circolo Fotografico DLF Livorno, fondato nel 1966. L’inaugurazione si terrà sabato 19 settembre 2026 alle ore 17.00.

Non una semplice esposizione dedicata al mondo ferroviario, ma un racconto corale sul viaggio dell’esistenza. Attraverso oltre cento fotografie, il percorso espositivo accompagnerà il visitatore tra attese e partenze, incontri e solitudini, memoria e speranza. Il treno diventa così il simbolo del tempo che passa, delle occasioni, delle separazioni e delle destinazioni che segnano la vita di ciascuno.

La mostra nasce dall’idea che fotografare significhi anche condividere esperienze, costruire relazioni e mettere le immagini al servizio della cultura e della città. Sessant’anni di attività diventano quindi sessant’anni di sguardi, storie e passione vissuti insieme.

L’esposizione è organizzata con il patrocinio del Comune di Livorno e della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. L’ingresso sarà gratuito e la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.00.

Sarà inoltre disponibile un catalogo bilingue italiano-inglese, realizzato per presentare il progetto anche ai numerosi visitatori internazionali e ai passeggeri delle navi da crociera che fanno scalo a Livorno.

La sede dei Bottini dell’Olio, nel cuore della città storica e a pochi minuti dal terminal crociere, rende l’iniziativa un’importante occasione d’incontro tra la comunità livornese e il pubblico proveniente da altre città e dall’estero.

Info

Mostra: Il treno, metafora della vita

Date: 19–27 settembre 2026

Luogo: Museo della Città di Livorno – Bottini dell’Olio, Piazza del Luogo Pio 19

Orario: 10.00–19.00

Ingresso: gratuito

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