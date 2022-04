Il trio musicale Spritz Hugo live @ Coffe Square

Venerdì 8 aprile il Coffe Square di piazza Attias 33, dalle 19,45 alle 21,45 vedrà il debutto di un progetto molto originale, Spritz Hugo – Cocktail music, i protagonisti sono: Linda Leccese (violino), Francesco Carone (pianoforte) e Moreno Vivaldi (batterista/percussionista). Questi tre musicisti vi proporranno arrangiamenti e interpretazioni originali dei brani più conosciuti della musica pop contemporanea, dai brani classici di Yan Tiersen ai più moderni di Billie Eilish, passando da Robert Miles, Eurythmics ed Einaudi, per arrivare alla musica pop house contemporanea come David Guetta, il tutto rivisitato in chiave semi acustica.

Linda Leccese, docente di violino e professore d’orchestra con esperienza pluriennale, si è esibita in numerosi concerti e tournée estere.

Francesco Carone, pianista e compositore poliedrico, vanta numerose collaborazioni ed esibizioni internazionali nei più importanti club europei.

Moreno Vivaldi, batterista e percussionista, è ideatore e direttore artistico di numerosi progetti musicali e spettacoli teatrali di successo che hanno calcato alcuni dei Teatri più importanti d’Italia.