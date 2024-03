Il trio “Piper Club” debutta al Ritrovino

La cantante Deborah Disegni

Debutto al Ritrovino, piazza Colonnella 16, venerdì 29 marzo alle 21 per un trio musicale assolutamente da non perdere. Ecco il “Piper Club”, trio livornese che propone alcuni brani di un bellissimo periodo storico della musica italiana e un po’ di internazionale , esattamente un viaggio tra gli anni 60 e gli anni 70, nome della band è un ispirazione al famoso locale nato a Roma proprio a metà degli anni 60 ( 1965) dove è nata artisticamente una delle protagoniste musicali di questo progetto, Patty Pravo , ma oltre a lei, vi saranno altre protagoniste di quel periodo da Mina a Caterina Caselli, Loredana Bertè e la loro concittadina Nada e altre ancora.

I brani saranno arrangiati in versione acustica e rivisitata dal trio.

Il trio è composto da: Moreno Vivaldi, percussioni/cajon – Alessio Masoni, chitarra acustica – Deborah Disegni, voce.

