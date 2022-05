“Il Verde che cura”, sabato al Vivaio Giardino Signorini

Sabato 21 alle 17, l’Associazione Vivi Montenero invita a un incontro sulla funzione terapeutica del giardino, “Il verde che cura”. Dopo una introduzione della Segretaria dell’Associazione, E. Panicucci, interverranno A.M. Citi che ricorderà il rapporto tra uomo e natura nel mondo antico, A. Signorini che illustrerà la storia e il ritmo del giardino e A. Ferri e L. Antonini che tratteranno dei giardini terapeutici.

L’incontro avverrà nello spazio magico del Vivaio Giardino Signorini, in via di Montenero 418, esempio concreto della tesi che i relatori intendono dimostrare: quando l’uomo vive nella natura, ne conosce e ne rispetta le leggi, i tempi e le necessità, si crea un mondo di armonia che procura gioia agli occhi e piacere allo spirito. La cittadinanza è invitata.