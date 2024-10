Il Vertigo spegne 30 candeline e presenta la una nuova stagione teatrale

Per festeggiare alla grande l'attività avviata nel 1994, da sabato 12 ottobre a domenica 13 aprile sono in programma 16 spettacoli di cui 7 produzioni interne e 1 in collaborazione con la Compagnia di Amasi Damiani, stimato regista livornese

di Giulia Bellaveglia

Il Teatro Vertigo compie 30 anni e li festeggia proponendo una stagione teatrale 2024/2025 estremamente ricca e variegata. Ben 16 spettacoli, a partire da sabato 12 ottobre e fino a domenica 13 aprile (clicca sulla clip bianca sopra al titolo per leggere il programma completo), di cui 7 produzioni interne e 1 in collaborazione con la Compagnia di Amasi Damiani, stimato regista livornese. “Era il 1994 – spiega Marco Conte, presidente dell’associazione culturale Vertigo – quando decisi, insieme ad altri “pionieri” del settore, di aprire uno spazio libero e democratico dove produrre i propri spettacoli ed ospitare artisti emergenti che non avevano accesso ad altri spazi teatrali, all’epoca pressoché inesistenti o inaccessibili. Ed ecco che nel piccolo atrio di via Gramsci, l’allora semisconosciuto Paolo Migone, propose il suo monologo dal titolo “Un pulcino di nome Attila” e fu un successo! Da allora un susseguirsi di eventi ed autori livornesi di ogni tipo e genere che si sono esibiti in un luogo da 50 posti, poi un corso di comicità da cui nacque uno spettacolo esilarante: “Chissà chi ce l’ha?” che vinse il premio Gianni Lenci a Viareggio e che consacrò anche Paola Pasqui come miglior attrice protagonista, ancora oggi tra gli insegnanti della scuola di arti sceniche”. E prosegue raccontando il cambio di sede. “Il passaggio nel quartiere Venezia nello spazio più grande di scali Del Pesce, dove fu fondata la Scuola di dizione e recitazione con la direzione di Enzina Conte, mia madre, indimenticabile maestra di teatro che ha insegnato ad intere generazioni e che purtroppo non ha mai ricevuto un riconoscimento istituzionale, ma che ha invece suscitato l’affetto e la riconoscenza di centinaia di artisti livornesi. Nel 2011 ci trasferiamo in via Del Pallone, nell’attuale sede. Mamma purtroppo ci ha lasciato nell’ottobre 2018 ma solo fisicamente, perché ha invece lasciato una grande eredità che ho cercato di raccogliere nel migliore dei modi”. Il venerdì e il sabato gli eventi avranno inizio alle ore 21, la domenica alle 17. Per informazioni e prenotazioni 0586/210.120.

