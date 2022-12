Il Vertigo va in scena con “La ‘ura mira’olosa” al teatro Enzina Conte

Dopo “Ir Colera” che fu quasi presago della pandemia, andato in scena del 2019, ecco una seconda commedia di Gino Lena che anche questa volta potrebbe essere in linea con quanto sta accadendo: “La ‘ura mira’olosa”, un testo di vernacolo di tradizione molto divertente messo in scena dalla compagnia Vertigo, con la regia di Barbara Pettinati.

La commedia debutta al Vertigo, teatro Enzina Conte lunedì 26 dicembre alle 17,00. Le repliche sono previste a gennaio 2023 il 14 alle 21,00 ed il 15 alle 17,00. In Marzo l’ultima replica ai 4 Mori, il 23 aprile 2023 alle 21,30.

Classica famiglia livornese anni ’70: Gaspare portuale assenteista viene creduto in fin di vita dalla moglie e dalla suocera. Questo è dovuto ad uno scambio di lastre avvenuto per errore. Da questo momento gli viene concesso di tutto: fumare la pipa puzzolente, bere, uscire e non andare a lavoro. Il medico di famiglia però ha in serbo una cura miracolosa che moglie e suocera acquistano ad una cifra importante. La cura ottiene un risultato apparentemente eccellente, ma dovuto al fatto che Gaspare, in realtà, è sanissimo. Questa cura però ha un effetto collaterale assolutamente imprevisto…

Chi non conosce il testo resterà stupito dalla “veggenza” di Gino Lena nell’immaginare l’epilogo di questa commedia.

In scena: Massimiliano Bardocci, Barbara Pettinati, Alessandro Perullo, Fabio Favilli, Lisa Pellicone, Patrizia Salutij, Sidonia Bagnoli, Filippo Savoca, Alberto Corsi e con la partecipazione di Marco Conte. Al pianoforte: Stefania Casu. Scene di: Patrizia Coli, luci: Ugo Zammit.

Per prenotare 0586-210120 anche con segreteria telefonica.

