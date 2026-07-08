Il viaggio musicale nell’universo di Franco Battiato arriva in Fortezza Vecchia

Dopo il debutto al Teatro Comunale di Lari, giovedì 9 luglio lo spettacolo approda a Livorno con un percorso tra i grandi classici e i brani meno conosciuti del repertorio del cantautore siciliano. Ospite speciale della serata il soprano Nunzia Fazzi

Dopo il successo del debutto dell’11 aprile 2026 al Teatro Comunale di Lari, prosegue il tour di “ERMENEUTICA – Un irresistibile richiamo”, lo spettacolo musicale dedicato a Franco Battiato. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 9 luglio nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia di Livorno, uno dei luoghi simbolo dell’estate livornese. Più che un semplice concerto, “ERMENEUTICA” è un viaggio emozionale, musicale e culturale nell’universo di Franco Battiato, artista capace di rivoluzionare la canzone italiana trasformandola in uno strumento di ricerca, spiritualità e riflessione. Nel corso della sua straordinaria carriera, Battiato ha attraversato con assoluta libertà creativa la musica sperimentale, il rock, il pop e la musica classica, fondendo Oriente e Occidente, filosofia e poesia, senza mai perdere il contatto con il grande pubblico. Nei suoi testi convivono riferimenti alla tradizione sufi, al pensiero del maestro Georges Ivanovič Gurdjieff e alla ricerca interiore, dando vita a opere che continuano ancora oggi a emozionare e interrogare gli ascoltatori. Lo spettacolo propone un percorso che alterna i grandi classici ai brani meno conosciuti del repertorio battiatiano, arricchito da narrazioni, racconti, aneddoti e chiavi di lettura che accompagnano il pubblico alla scoperta del significato più profondo delle sue canzoni, offrendo un’esperienza coinvolgente che va oltre il semplice ascolto musicale. La scelta di una formazione essenziale – chitarre, violoncello e percussioni – restituisce ai brani un’atmosfera intima e intensa, creando un dialogo continuo tra musica e narrazione, nel pieno rispetto della sensibilità artistica del grande cantautore siciliano. Ad arricchire la serata sarà la partecipazione straordinaria del soprano Nunzia Fazzi, ospite speciale dello spettacolo, che condividerà il palco con i musicisti regalando al pubblico un momento di grande intensità artistica.

Sul palco

Carlo De Toni – voce e chitarra

Diego Ruschena – chitarre

Moreno Vivaldi – percussioni

Giulia Casini – violoncello

Ospite speciale

Nunzia Fazzi – soprano

Dopo la tappa livornese, il tour estivo proseguirà con altri importanti appuntamenti:

23 luglio – Collinarea Festival – Lari (PI)

31 luglio – Bagni Vittorio Emanuele – Calambrone (PI)

5 agosto – Rio nell’Elba (LI), Isola d’Elba

“ERMENEUTICA – Un irresistibile richiamo” si conferma un progetto capace di coinvolgere non solo gli appassionati di Franco Battiato, ma anche chi desidera vivere un’esperienza musicale intensa e ricca di contenuti, dove ogni brano diventa occasione di riflessione, emozione e condivisione.

INFO SPETTACOLO

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