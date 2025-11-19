Il Villaggio di Natale torna a Villa Fabbricotti

Dalle aree ad ingresso libero con mercatini, food e giostre, ai pony delle Giacche Verdi fino alla Casa di Babbo Natale da 450 mq: un’edizione ricca di animazioni, laboratori e attività educative. L'assessore Garufo: "Un evento che unisce divertimento e sensibilizzazione ambientale". Bachini di Pro Loco: "L’arrivo di Babbo Natale sarà un momento indimenticabile"

di Giulia Bellaveglia

Sarà inaugurato sabato 22 novembre alle ore 16, con l’arrivo di Babbo Natale dal cancello di viale della Libertà, il Villaggio di Natale nel parco di Villa Fabbricotti, organizzato dalla Pro Loco Livorno in compartecipazione con il Comune. L’iniziativa, molto attesa dalle famiglie livornesi, resterà aperta fino al 6 gennaio, con calendario e orari consultabili sul sito ufficiale. L’area ad ingresso libero sarà attiva tutti i giorni: mercatino natalizio, food, giostre e animazione accompagneranno il percorso dei visitatori tra luci, profumi e colori. Nei sabati, domeniche e festivi saranno presenti cavalli e pony grazie alle Giacche Verdi Livorno, mentre un fotografo sarà disponibile per immortalare i momenti più belli. Il fulcro sarà la Casa di Babbo Natale, 450 metri quadrati arredati come un vero rifugio del Polo Nord, pensata per bambini, famiglie e scuole. Al suo interno laboratori, giochi e ambientazioni tematizzate offriranno un’esperienza immersiva. L’ingresso, soltanto per la Casa di Babbo Natale, è a pagamento: bambini sotto i due anni gratis, bambini sopra i due anni e over 65 a 7 euro, adulti a 8 euro, pacchetto famiglia a 27 euro e riduzioni per comitive e scuole. I biglietti saranno acquistabili in loco o sulla piattaforma Ticketgate.

“Ogni anno – afferma l’assessore al commercio Rocco Garufo – la Pro Loco, con questa iniziativa, offre giochi, svaghi, ma anche attività educative. Insieme agli studenti lavoriamo sul tema del riuso dei materiali, perché il divertimento può essere anche occasione per riflettere sull’ambiente. La trepidazione con cui i bambini e i loro parenti attendono l’inaugurazione dimostra il grande successo dell’evento”. “Sabato 22 alle ore 16 – aggiunge la presidente della Pro Loco Ombretta Bachini – le porte del Villaggio si apriranno nuovamente per un momento indimenticabile. L’arrivo di Babbo Natale sarà il momento culminante: entrerà accompagnato dalle Giacche Verdi, dagli elfi e dalla Galantara Marching Band, mentre grandi e piccini lo attenderanno con emozione”.

