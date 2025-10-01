Il vino incontra l’arte con la prima edizione dell’Aperitivo al Museo

Dopo la visita guidata, ogni tappa si concluderà con una degustazione di vini toscani selezionati. Appuntamento sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 21, al Museo della Città e al Musmed

Sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 21, Livorno diventa protagonista della prima edizione di “Aperitivo al Museo”, l’evento che trasforma la visita in museo in un’esperienza multisensoriale dove arte, cultura e buon vino si incontrano. Per una sera, due luoghi simbolo della città apriranno le porte in una veste tutta nuova. Dopo la visita guidata, ogni tappa si concluderà con una degustazione di vini toscani selezionati, presentati direttamente dai produttori e accompagnati da prodotti tipici locali. Un’occasione unica non solo per scoprire nuove etichette, ma anche per portarle a casa: le cantine presenti offriranno infatti la possibilità di acquistare le bottiglie in loco. L’iniziativa, promossa dal Movimento Turismo del Vino Toscana con Itinera e la Rete Museale della Toscana, coinvolgerà in contemporanea altri cinque musei della regione: il Museo Civico Archieologico di Chianciano Terme, il MUBIA di Monterotondo Marittimo, il Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina, il Museo Civico Archeologico di Rosignano Marittimo e il MAEC di Cortona. Un’occasione per vivere i musei in modo nuovo: non solo da spettatori, ma come protagonisti di un racconto che intreccia arte, natura e vino, in un brindisi collettivo al patrimonio culturale della Toscana.

Costo per partecipare: 15€ compreso ingresso al Museo e degustazione di 3 vini con piccoli assaggi di prodotti locali

Museo della Città di Livorno

un viaggio tra le opere della Sezione Arte Contemporanea, arricchito da racconti e suggestioni legati al vino insieme alla cantina Tenuta di Capezzana – Campo alle Comete.

Per informazioni e prenotazioni: tel.0586 824551 [email protected]. Acquisto biglietto direttamente sul posto. Consigliata la prenotazione anticipata.

Musmed – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

un percorso tra le sale e l’Orto Botanico, dove natura e scienza dialogano con i profumi e i sapori del territorio con la cantina Castello di Coiano.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0586 266711 [email protected]

Pagamento e prenotazione online al seguente link: https://prenota.itinera.info/prodotto/eventi/aperitivo-al-museo/

Programmi dettagliati delle visite e degustazioni sono pubblicati sul portale ufficiale mtvtoscana.com

Posti limitati

