Il Volo di Grazia al Museo del Mediterraneo

Lo spettacolo, con ingresso gratuito, sarà un’occasione per riscoprire la modernità della scrittrice, la ricchezza della sua produzione e il ruolo fondamentale che ha avuto nella letteratura italiana del Novecento

Sabato 20 giugno, alle ore 16, nella Sala delle esposizioni temporanee del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si terrà un evento dedicato a Grazia Deledda, con l’obiettivo di promuovere la figura, le opere e l’eredità artistica della scrittrice sarda. L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” di Livorno, si inserisce nel programma delle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda e intende offrire al pubblico una diversa chiave di lettura della sua produzione letteraria. Deledda è l’unica donna italiana ad aver ricevuto il Nobel per la Letteratura, eppure, nonostante la grandezza della sua opera, la sua figura è stata spesso sottovalutata dalla critica e rimane ancora ai margini dei programmi di studio e del dibattito culturale nazionale. Attraverso il racconto musicale “Il Volo di Grazia”, ideato e portato in scena da Sandro Dessì, l’evento renderà omaggio a una donna capace di superare i pregiudizi sociali e culturali del suo tempo, imponendosi in un mondo letterario allora prevalentemente maschile. Autodidatta, determinata e profondamente legata alla Sardegna, Deledda seppe raccontare con forza e sensibilità la vita, i conflitti e i sentimenti della sua terra, affrontando temi di grande interesse umano e universale. La sua vicenda personale e artistica rappresenta ancora oggi un modello di emancipazione, coraggio e consapevolezza del proprio valore. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, sarà quindi un’occasione per riscoprire la modernità della scrittrice, la ricchezza della sua produzione e il ruolo fondamentale che ha avuto nella letteratura italiana del Novecento.

Per informazioni scrivere a [email protected], oppure chiamare il num.

0586/26671, nei seguenti orari: dal lunedi al sabato ore 9-13, il martedì, giovedi e sabato anche dalle 15 alle 18.

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