IlGJazz: classica e rock si incontrano in “Barock” al Centro Artistico il Grattacielo

Giovedì 23 aprile, alle ore 20, il palco di ilGJazz ospita “Barock: Sax e Piano Time”, un concerto che promette di sorprendere il pubblico con un dialogo musicale fuori dagli schemi

Giovedì 23 aprile, alle ore 20, il palco di ilGJazz ospita “Barock: Sax e Piano Time”, un concerto che promette di sorprendere il pubblico con un dialogo musicale fuori dagli schemi. Protagonisti della serata saranno il sassofonista Roberto Fiorini e la pianista Scilla Lenzi, interpreti di un progetto che unisce la forza espressiva della musica classica con l’energia travolgente del rock.

Il programma si sviluppa in due tempi, come i lati di un vinile d’altri tempi, offrendo un percorso sonoro che mette a confronto – e al tempo stesso fonde – linguaggi apparentemente distanti. Da un lato l’eleganza e la struttura della tradizione classica, dall’altro la spinta ritmica e la libertà del rock, in un equilibrio dinamico e coinvolgente.

Lo spettacolo rappresenta inoltre l’ultimo appuntamento della rassegna TAC (Teatro al Centro), che negli ultimi mesi ha animato con grande successo gli spazi del Centro Artistico Il Grattacielo. Sotto l’impeccabile direzione artistica di Eleonora Zacchi, la rassegna ha registrato in più occasioni il tutto esaurito, confermandosi come uno degli eventi culturali più seguiti del territorio.

“Barock” chiude dunque il ciclo con una proposta originale e coinvolgente, capace di sintetizzare spirito di ricerca e qualità artistica, nel segno di una stagione che ha saputo conquistare pubblico e critica.

Alle 19.30, possibilità di aperitivo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano 6), con segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, ai numeri 0586 890093 e 340 7550530 oppure via email all’indirizzo [email protected].

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