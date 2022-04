“Imagine with magic”, magia e illusionismo al Goldoni per i profughi ucraini

Appuntamento per domenica 10 aprile alle 21. Protagonisti della serata Alberto Giorgi e Laura, star internazionali dell'illusionismo, Francesco Fontanelli, campione europeo di cartomagia e di recente secondo classificato a “Italia’s got talent”, Mago Chico, artista e fantasista di primissimo piano

Domenica 10 aprile alle 21 tre stelle fra le più brillanti dell’illusionismo europeo daranno vita ad un fantastico spettacolo di beneficenza ideato e realizzato dal Lions Club Livorno Host. L’intero ricavato sarà devoluto in favore dei profughi ucraini.

Protagonisti della serata Alberto Giorgi e Laura, star internazionali dell’illusionismo, Francesco Fontanelli, campione europeo di cartomagia e di recente secondo classificato a “Italia’s got talent”, Mago Chico, artista e fantasista di primissimo piano.

Tre eccellenze labroniche che raccolgono successi sui palcoscenici di tutto il mondo, e che tornano a casa per aiutare chi in questi giorni sta vivendo momenti terribili. A presentare lo spettacolo Michele Crestacci, attore e cabarettista amatissimo dal pubblico livornese e non solo, insieme a Francesca Capanna, insegnante, psicologa e grande appassionata di teatro.

“Abbiamo scelto la magia – spiega il presidente del Lions Club Livorno Host Leonardo Giorgi – perché di questi tempi c’è un grande bisogno di fantasia, di immaginazione, della capacità di sognare un mondo diverso, e la magia è da sempre una chiave d’accesso capace di aprire la porta su mondi nuovi e di trasformare il sogno in realtà. Uno spettacolo capace di coinvolgere spettatori di tutte le età, compresi i bambini, e per questo anche un modo di rendere omaggio a tutti quei bambini che purtroppo stanno vivendo giorni che non dovrebbero mai vivere. Da Livorno vogliamo far partire un messaggio di speranza, un frammento di magia in volo verso l’Ucraina, un piccolo tassello del grande mosaico della pace. E per questo chiediamo l’aiuto concreto dei livornesi, che da sempre hanno fatto della solidarietà uno stile di vita”.

“Imagine with magic” è organizzato dal Lions Club Livorno Host con il sostegno di George Menaboni srl e Valmec sm srl, e con la collaborazione della Fondazione Goldoni e della Corte dei Miracoli. La regia è di Luciano Donzella, aiuto regista Paolo Fontanelli.

Info e biglietti – L’evento gode del patrocinio del Comune di Livorno. Appuntamento domenica 10 aprile alle 21. Biglietto: posto unico a20 euro, acquistabile alla biglietteria del Teatro Carlo Goldoni, via C. Goldoni, 83 · Livorno · telefono 0586-204290. Orario biglietteria teatro Goldoni: Martedì e Giovedì dalle 10 alle ore 13. Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 16.30 alle 19.30 oppure su Ticket One (in questo caso è prevista una commissione di servizio)