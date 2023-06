“Immersi nel verde”, pratiche olistiche in Villa Maria

Dal 1° luglio fino al 26 agosto per sette sabato mattina. Ingresso libero e gratuito. Per info: [email protected]

Anche quest’anno il Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, che ha sede all’interno del parco di Villa Maria, promuove gli incontri di pratiche olistiche per ritrovare la connessione fra corpo e mente, guidati da professionisti del settore.

Al quarto anno consecutivo, gli incontri del sabato mattina sono aperti a tutti e a ingresso libero: nella calma e nel silenzio del verde parco di Villa Maria, sotto gli antichi cedri del Libano, sarà possibile scoprire, e provare, le nozioni di base di yoga, pilates qi gong e altre discipline olistiche.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Livorno e dalla Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” e organizzata dalla Cooperativa Itinera grazie alla partecipazione del centro La Porta d’oro e di Fitness Club. Ingresso libero e gratuito.

Il programma prevede sette incontri che avranno inizio alle ore 9.00, nel parco di Villa Maria, appuntamento all’ingresso della biblioteca. Si comincia sabato 1 luglio con Valeria Pagni e Stefano Fenzi con un incontro di pilates e yoga e si prosegue fino al 26 agosto, concludendo con le danze tribali di Monica Peccolo de La Porta d’Oro per una consuetudine salutare e benefica. D’altronde per citare Marco Tullio Cicerone, “Se possedete una biblioteca e un giardino avete tutto ciò che vi serve nella vita” e a Villa Maria, dopo le pratiche olistiche sarà possibile entrare in biblioteca e conoscere il patrimonio librario e multimediale portando a casa un buon libro per trascorrere nella lettura il resto del weekend o un classico del cinema.

Per partecipare si consigliano abiti comodi e tappetino da ginnastica.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

1 luglio – h 9.00 pilates, Valeria Pagni / yoga, Stefano Fenzi (Fitness Club)

8 luglio – h 9.00 pilates, Valeria Pagni (Fitness Club); h 9.45 yoga, Stefano Fenzi(Fitness Club)

15 luglio – h 9.00 hatha yoga, Gigliola Bartoli (La Porta d’oro)

22 luglio – h 9.00 qi gong, Daniela Pinna (La Porta d’oro)

5 agosto – h 9.00 iyenga yoga, Roberta Rossi (La Porta d’oro)

12 agosto – h 9.00 wing tzun, Fabio Langella (La Porta d’Oro)

26 agosto – h 9.00 A.T.S. danza tribale, Monica Peccolo (La Porta d’Oro)

Per informazioni: Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo – Biblioteca Labronica di Villa Maria. Via F.Redi 22 – Livorno – tel. 0586.219265 – email: bibspettacolovillama[email protected]

