Immersi nel verde, tornano gli incontri olistici gratuiti a Villa Maria
Ultimi tre appuntamenti: il 30 agosto Pilates, sabato 6 settembre Body Percussion e sabato 13 settembre incontro sul tema Coordinazione ed equilibrio. Ritrovo fissato alle ore 9:00 all’ingresso della biblioteca in via Redi, 22
Domani 30 agosto riprendono gli incontri di “Immersi nel Verde: pratiche olistiche e ascolto del corpo”, il ciclo di appuntamenti dedicati al benessere psico-fisico che si svolge nella suggestiva cornice del parco di Villa Maria. Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 all’ingresso della biblioteca. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; è consigliato indossare abiti comodi e portare con sé un tappetino da ginnastica. L’iniziativa è promossa dal Comune di Livorno e dalla Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi”, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, e si inserisce nel più ampio calendario culturale estivo della città, che valorizza il binomio benessere e cultura. Grazie al contributo di professionisti e associazioni locali – Fitness Club, La Porta d’Oro, Sangha Livorno, A.C. e M. (Associazione Corpo e Mente), Arkè Danza e Federica Armillotta – il progetto si conferma come un’occasione preziosa per vivere esperienze di crescita personale, movimento consapevole e condivisione all’aperto. Con la sua formula semplice, accessibile e inclusiva, Immersi nel Verde rappresenta un’opportunità per avvicinarsi a pratiche olistiche che favoriscono l’equilibrio tra mente e corpo, all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città.
Ultimi tre appuntamenti di “Immersi nel Verde”
Il 30 agosto Pilates con Francesca Bernini di Arkè Danza – A.C. e M.; sabato 6 settembre – Body Percussion con Francesco Boni (Arkè Danza); sabato 13 settembre incontro sul tema Coordinazione ed equilibrio.
Per informazioni:
Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo
Biblioteca Labronica di Villa Maria
Via F.Redi 22 – Livorno
tel. 0586.219265 – email: [email protected]
