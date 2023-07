In 350 alla prima Cena sulla Terrazza

Seduti intorno ad eleganti tavoli bianchi, i commensali hanno potuto godere di una atmosfera unica. Tra i presenti il sindaco Salvetti, il sindaco di Pistoia, il governatore Giani, i consiglieri regionali Gazzetti e Anselmi e il presidente dell'Us Livorno 1915 Esciua. La presidente di Confcommercio, Marcucci: "Serata di rilancio della città"

E’ stata un successo la prima edizione della Cena sulla Terrazza organizzata il 2 luglio da Confcommercio “per trasmettere un messaggio di rilancio, dopo un periodo difficile come quello del Covid, e di decoro” come ha spiegato la presidente provinciale di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci che ha voluto fortemente questa iniziativa. Tra i 350 presenti, oltre a Marcucci e al direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli, il sindaco Luca Salvetti, i consiglieri regionali Pd Francesco Gazzetti e Gianni Anselmi, il presidente della Regione Eugenio Giani (giunto da Siena dove ha seguito il Palio di Siena), il comandante provinciale della finanza Cesare Antuofermo e dei carabinieri Piercarmine Sica, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, la deputata Chiara Tenerini coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi assieme al marito il deputato della Lega Andrea Barabotti, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Giacomo Lensi e la dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Paola Nucci. Seduti intorno ad eleganti tavoli bianchi, i commensali hanno potuto godere di un’atmosfera unica e un menù a base di pesce. Da segnalare nel corso della serata l’esibizione della cantante Monica Stasi vincitrice del contest di 50&Più che premia i cantanti amatoriali over 50 introdotta sul palco dal presidente regionale di 50&Più Antonio Fanucchi. La cena è stata allestita dall‘Associazione Cuochi Livornesi, ristorante Chalet della Rotonda e pasticceria Cristiani con il patrocinio del Comune di Livorno e della Fondazione LEM e con il supporto di Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell’ambito di Vetrina toscana.

