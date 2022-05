In Accademia Navale il 14 maggio concerto di solidarietà con Danilo Rea

Il celebre pianista si esibirà in Accademia Navale in un concerto di piano solo, lasciandosi ispirare dall’atmosfera magica di un tramonto sul mare

Mediagallery

Sabato 14 maggio una grande serata dedicata alla beneficenza, all’arte, alla cultura e alla scienza col pianista Danilo Rea, realizzata dall’Associazione Opera Santa Caterina odv all’Accademia Navale di Livorno. Sarà Danilo Rea, una delle stelle del panorama musicale internazionale, il grande pianista del jazz italiano, a dedicare all’Associazione un bel concerto di solidarietà. Il celebre pianista si esibirà in Accademia Navale in un concerto di piano solo, lasciandosi ispirare dall’atmosfera magica di un tramonto sul mare. Danilo Rea ha deciso di prestarsi, in occasione dell’evento, come ‘cavia’ a un esperimento condotto dai neurologi del Meyer, per far luce sul misterioso rapporto fra la mente umana e le sue capacità creative. Durante l’evento vedremo l’esito dell’inedito ritratto del cervello di Danilo Rea mentre suona o ascolta musica. Per la manifestazione, patrocinata dal Comune di Livorno e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, sarà fruibile il piazzale Allievi e dopo lo spettacolo verrà offerto un rinfresco. Lo spettacolo inizierà alle 21: Il costo del biglietto è di 25€, il ricavato della serata servirà interamente per raccogliere fondi in favore dell’Associazione (www.operasantacaterina.it) che opera a sostegno di famiglie bisognose di aiuto distribuendo pacchi alimentari e medicinali. La biglietteria è aperta presso la sede dell’Associazione in via San Sebastiano 8/10 Livorno nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

Oppure si può acquistare il biglietto con bonifico bancario. IBAN IT 55 K 0103013902 000001215035 intestato all’OPERA SANTA CATERINA causale Bonifico per acquisto biglietti spettacolo 14 maggio. Per ricevere il biglietto è indispensabile inviare via mail ([email protected]) i propri dati (nome, cognome, recapito telefonico) e targa auto (per parcheggio interno).A fronte di ogni bonifico ricevuto (sino alla capienza) invieremo la ricevuta e il biglietto. Per INFO Associazione Opera Santa Caterina via San Sebastiano 8/10 cell.3669027425.