In arrivo cantanti lirici da tutto il mondo per Voci Mascagnane

I partecipanti all’edizione 2026 (dal 4 al 6 marzo) del concorso internazionale provengono da Cina, Corea del Sud, Giappone, Argentina, Stati Uniti, Australia, Armenia, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Russia, Spagna, Turchia e Ucraina. Concerto finale ad ingresso libero il 6 marzo alla Goldonetta. Il direttore Voleri: "Si conferma una delle più significative competizioni dedicate al repertorio mascagnano e verista"

Arriveranno a Livorno da diciassette paesi di quattro continenti diversi i quaranta giovani cantanti lirici che dal 4 al 6 marzo si misureranno al Teatro Goldoni nel Concorso Internazionale Voci Mascagnane, l’iniziativa promossa dal Dipartimento Mascagni della Fondazione Goldoni giunta alla sua quinta edizione: “Il Concorso si conferma una delle più significative competizioni dedicate al repertorio mascagnano e verista –afferma Marco Voleri, Direttore artistico del Mascagni Festival – che fa dell’internazionalità e della qualità artistica una delle sue cifre identitarie a favore della diffusione e studio dell’opera del compositore livornese con finalità dichiaratamente produttive”. Tre le giornate di lavoro, di cui l’ultima, che proclamerà i vincitori, sarà ad ingresso libero venerdì 6 marzo, alle ore 17.30 alla Goldonetta: il concerto conclusivo sarà interamente dedicato al repertorio mascagnano ed avrà al pianoforte Anna Cognetta e Flavio Fiorini, con la presentazione a cura di Paolo Noseda. A garantire il livello artistico della competizione sarà una commissione composta da autorevoli personalità del mondo lirico, presieduta dal celebre tenore Fabio Armiliato; con lui faranno parte della Giuria lo stesso Voleri, il Direttore Artistico del Goldoni Emanuele Gamba, il Direttore Artistico Rete Lirica delle Marche Stefania Donzelli ed il critico musicale Fulvio Venturi.

Il Concorso Voci Mascagnane si distingue per la sua forte vocazione professionale: i candidati concorreranno, infatti, per l’assegnazione dei ruoli principali di Cavalleria rusticana di Mascagni, in programma nell’ambito del Mascagni Festival 2026 ed ulteriori premi speciali, quali quelli dedicati a “Bianca Maria Galli” offerti dall’Associazione Amici del Teatro Goldoni, Soroptimist International Club di Livorno alla migliore voce femminile, Fidapa Livorno alla migliore interpretazione femminile mascagnana e tre Wild Card per la Mascagni Academy 2026, con accesso diretto e frequenza gratuita. “Il Concorso – aggiunge Marco Voleri – si inserisce nel più ampio percorso del Mascagni Festival e delle attività del Dipartimento Mascagni, contribuendo a consolidare Livorno come polo culturale internazionale nel nome del suo compositore più celebre e rappresenta un palcoscenico importante per il lancio di nuove generazioni per la lirica che decidono in un repertorio difficile quanto affascinante quale quello mascagnano e verista”. I partecipanti all’edizione 2026 provengono da Cina, Corea del Sud, Giappone, Argentina, Stati Uniti, Australia, Armenia, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Russia, Spagna, Turchia e Ucraina. Per informazioni: [email protected]; www.mascagnifestival.it

