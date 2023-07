In bici sul lungomare di Livorno alla scoperta dell’arte labronica

Appuntamento venerdì 14 luglio alle 18,30. Il lungomare di Livorno è certamente uno dei fiori all’occhiello della città, un susseguirsi di luoghi che hanno fatto la storia, bellissimi affacci sul mare, villette d’epoca e vicende artistiche

Il lungomare di Livorno è certamente uno dei fiori all’occhiello della città, un susseguirsi di luoghi che hanno fatto la storia, bellissimi affacci sul mare, villette d’epoca e vicende artistiche. Infatti, la sua bellezza da sempre fornisce ispirazione ai pittori e artisti di ogni genere. Lungomare ad arte è il nome del prossimo tour di Agave Racconta durante il quale conosceremo molte personalità artistiche del passato e parleremo di opere d’arte che a questi scorci si sono ispirate. L’appuntamento è per venerdì 14 luglio alle 18,30.

L’itinerario si svolgerà in bici partendo dai bagni Acquaviva dove Giovanni Fattori ambientò uno delle sue opere più iconiche.

Successivamente, scopriremo la storia del lazzaretto di San Leopoldo e dei tanti artisti che lo tradussero in pittura.

Altre tappe saranno gli splendidi Casini d’Ardenza, un tempo luogo di villeggiatura e oggi sede di alcuni atelier artistici e la Rotonda d’Ardenza.

Finiremo il nostro tour sul lungomare d’Antignano davanti all’antica tamerice immortalata da Fattori e altri pittori. La visita è condotta da una guida autorizzata. Per partecipare è necessario portare la propria bici.

La prenotazione è obbligatoria e la visita è soggetta ad un numero minimo di partecipanti.

Durata dell’iniziativa: 2 ore circa

Costi: 10 € con prenotazione sul sito www.agaveservizi.it | 12 € pagando sul posto | I ragazzi tra i 6 e i 17 anni pagano 5 € | gratis sotto i 6 anni.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3480404516 – mail: [email protected]

Condividi: