In Capraia arriva la Sagra dell’Orata

Quello del 25-27 aprile sarà un weekend in festa, un’occasione imperdibile di visita e soggiorno sull’isola, per un’esperienza di immersione a tutto tondo nella cultura gastronomica capraiese, con degustazione di un prodotto locale di eccellenza

La prima edizione della sagra dell’orata di Capraia. Quando? Domenica 27 aprile. Gustosi piatti preparati dai ristoratori isolani a base di orate allevate in mare aperto a Capraia. Un prodotto di eccellenza certificato antibiotic free e proveniente da acquacoltura sostenibile.

La Pro Loco dell’Isola di Capraia aspetta tutti in banchina, sul porto di Capraia, dove i ristoranti isolani proporranno svariati e fantasiosi piatti con le orate prodotte dalla cooperativa Maricap, l’allevamento in mare aperto che vanta una produzione di pesce di altissima qualità, riconosciuta a livello internazionale e certificata Antibiotic free e Acquacoltura sostenibile, la certificazione europea che garantisce sostenibilità e rispetto della salute pubblica, del benessere della specie e dell’ambiente.

Quello del 25-27 aprile sarà un weekend in festa, un’occasione imperdibile di visita e soggiorno sull’isola, per un’esperienza di immersione a tutto tondo nella cultura gastronomica capraiese, con degustazione di un prodotto locale di eccellenza, piatti tipici della tradizione isolana, vini e prodotti locali, ma anche l’occasione di godere della natura incontaminata con passeggiate, escursioni a piedi, uscite in barca, tra i panorami spettacolari di quest’isola selvaggia e unica, a cavallo tra l’Alto Tirreno e il Mar Ligure.

“Siamo felici di sostenere e promuovere questa nuova sagra che inaugura la stagione 2025 valorizzando il nostro territorio e le sue produzioni di eccellenza. – dichiara il Sindaco del Comune di Capraia Isola, Lorenzo Renzi, e aggiunge: “Questa manifestazione vi permetterà di immergervi in una natura incontaminata, di vivere momenti di festa con la nostra comunità, assaggiando piatti speciali preparati dai nostri straordinari operatori e degustare le nostre produzioni isolane a km zero.”

Organizzata dall’Associazione Pro Loco locale in collaborazione con il Comune di Capraia Isola, la cooperativa Maricap e con il patrocinio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, di Unicoop Firenze, della Marina di Capraia Isola e di Toremar, la Sagra dell’orata di Capraia punta a replicare il successo della famosissima Sagra del totano che da ben 22 anni, ogni autunno tra fine ottobre e i primi di novembre, con una grande festa e con l’isola che fa il “tutto completo”, chiude in bellezza la stagione turistica capraiese.

“Con un’altra altrettanto spettacolare festa gastronomica a base di un prodotto locale di eccellenza come l’Orata di Capraia, intendiamo quindi aprire la nuova stagione turistica in un periodo, la primavera, che offre lunghe giornate di luce fatte di escursioni, esplorazioni, passeggiate ma anche di relax e primi assaggi di mare”, dichiara il presidente della Pro Loco, Cosimo Frasciello e aggiunge “oltre alla sagra dell’orata che si terrà sul porto a partire dalle 12:30 del 27 aprile, sabato 26 aprile è prevista anche una serata di musica in piazza“.

