In città arriva il sabato caraibico con la Cueva Latina

La Cueva Latina. Arriva a Livorno il sabato latino. I gestori, Andrea e Jonathan entusiasti danno appuntamento in via Aiaccia, 37 per una serata a ritmo latino. “Abbiamo cominciato lo scorso anno, un po’ come scommessa e viste le tante richieste, che da anni richiedevano un sabato Latino con balli caraibici in zona, siamo riusciti a portare avanti ed a coprire tutta la stagione 2022/23 con i sabati latini. I nostri organizzatori hanno deciso di chiamarla “La Cueva latina” (la grotta, ndr) e per questo 2023/2024, contiamo di ripetere quella che è stata la scorsa stagione, dove abbiamo cercato di offrire ai ballerini, principianti e non”.

Un sabato dove cenare e passare una serata tranquilla in buona compagnia, ascoltando della buona musica latina e ballando salsa, bachata, kizomba, reggaeton, merengue con animazioni e altro. Info 338 8307916 La Cueva Latina.

