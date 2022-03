“In fondo a destra”, domenica all’ex Cinema Aurora

“In fondo a destra”, uno spettacolo diretto da Lamberto Giannini e Rachele Casali, e che vede in scena le tre attrici Marika Favilla, Emma Titomanlio, e Giuditta Novelli (con incursioni di Federico Parlanti)

Dove si trova il bagno? Dov’è finita l’Italia, a partire dal connubio Cavour Rattazzi? Proprio … in fondo a destra! È esattamente da questa associazione di idee che è nato “In fondo a destra”, uno spettacolo diretto da Lamberto Giannini e Rachele Casali, e che vede in scena le tre attrici Marika Favilla, Emma Titomanlio, e Giuditta Novelli (con incursioni di Federico Parlanti). I registi hanno voluto ripercorrere e rileggere gli eventi principali della nostra storia contemporanea in chiave ironica e dissacrante, portando sulla scena degli episodi storici dei quali le tre attrici fanno da protagoniste in chiave macchiettista. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro del professore di storia filosofia, ed è infatti il Professor Giannini ad introdurre storicamente ogni quadro di questo excursus. L’excursus parte dal 1852, nove anni prima dell’unificazione, con il Connubio Cavour- Rattazzi, passando per il patto Gentiloni del 1913 fino ad arrivare all’avvento di Mussolini e alla Marcia su Roma del 1922, al Gran Consiglio del 1943. Prosegue poi con la strage di Piazza Fontana, con la violenza a Franca Rame, e, sicuramente, uno degli episodi più ironici rimane la “scesa in campo” di Silvio Berlusconi nel 1994. Ironia sì, ma anche riflessione. Novanta minuti di spettacolo, in cui si sono volute portare sul palco le anomalie del nostro vissuto collettivo; una lezione, un ripasso che potrebbe essere sicuramente utile come nuovo stile di insegnamento per le nuove generazioni.

Lo spettacolo replicherà il 3 aprile 2022 alle 17 presso l’ex cinema Aurora a Livorno. I biglietti sono acquistabili al prezzo di 5 euro se si è tesserati al circolo.