“In Fondo a Destra”, lo spettacolo di Giannini-Casali torna in scena a Villa Trossi

Dopo poco più di un anno dalla prima, avvenuta in Fortezza Nuova la scorsa estate, lo spettacolo “In Fondo a Destra” di Lamberto Giannini e Rachele Casali torna in scena sul palco di Villa Trossi giovedì 25 agosto alle 21.30.

Lo spettacolo, un excursus storico che affronta in chiave ironica le vicende che hanno portato l’Italia in fondo a destra a partire dal connubio Cavour Rattazzi fino alla scesa in campo di Berlusconi, è tratto dall’omonimo libro di Giannini, nel quale l’analogia tra l’ubicazione politica del nostro amato paese e quella fisica della stragrande maggioranza dei gabinetti del mondo risuona nelle orecchie del fruitore come un fragoroso sciacquone.

Protagoniste dello spettacolo Giuditta Novelli, Marika Favilla ed Irene Morini, al suo debutto in sostituzione ad Emma Titomanlio.

Le tre attrici, accompagnate da introduzioni storiche del professor Giannini e da continue provocazioni di Federico Parlanti, interpretando esclusivamente personaggi maschili della nostra storia ribaltano così quella che era una delle caratteristiche principali del teatro greco, ovvero l’uomo che si maschera per recitare la parte di una donna.

Una produzione Mayor Von Frinzius fuori dal comune, estremamente accessibile ad ogni tipo di pubblico ed estremamente utile per poter ridere sul nostro passato, inorridirai per alcune delle scelte da noi fatte nel corso dei secoli e ricordarsi che dovremmo aspirare tutti ad un futuro migliore.

I biglietti saranno disponibili un’ora prima all’ingresso di Villa Trossi, è possibile prenotare il posto unico a 10 € al 392-7010553 oppure scrivendo a [email protected].

A disponibilità limitata é possibile anche avere uno sconto Compagnia di 5 € se si prenota tramite whatsapp al 327-0934186.

