In Fortezza Nuova arriva la rassegna di clowneria-giocoleria Teatro Picnic

Il Teatro Picnic torna anche quest’anno con quattro appuntamenti adatti a tutti, per gustarsi una serata all’aria aperta in compagnia, mangiando e godendosi gli spettacoli. Appuntamento, a partire dall’8 giugno, sul Prato della Falsa Braga in Fortezza Nuova. In cartellone per questa terza edizione ci saranno artisti da tutta Italia, che alterneranno clownerie, giocoleria, musica, magia e acrobatica. Apertura ore 19.00, inizio spettacoli ore 19.45 circa. Info e prenotazioni: 3284246359; [email protected].

8 giugno 2023

Marco e Manolo – I fratelli senza cervelli

clownerie | giocoleria

Due fratelli, eredi di secoli di gloriosa tradizione familiare circense, scappati (o cacciati?) dalle fatiche della vita del circo, tentano (da più di vent’anni) di proporre i propri numeri, nella speranza di venire prima o poi riabilitati.

Forse, questa volta, ce la faranno.

13 giugno 2023

Compagnia Omphaloz – Clown cabaret

circo | clownerie | acrobatica

Uno spettacolo muto di acrobazie clownesche. Un cabaret da strada immaginifico dove i numeri di acrobatica, giocoleria e pantomima sono eseguiti da due personaggi che viaggiano tra il clown e il film muto.

21 giugno 2023

Felice Pantone – La virtuosa ferramenta

Cantastorie | musica

Lo potete riconoscere facilmente, anche da lontano: una bombetta rossa, il suono di un “Organetto di Barberia per Musica Meccanica”, il canto di una “Sega Musicale”, le note emesse dal “Tu-Basso” o da un ”Flauto da Naso” sono oggi segni inconfondibili della sua presenza.

Felice Pantone è un cantastorie del Terzo Millennio, capace di adattare un’antica arte all’attualità e di catturare l’attenzione di un pubblico di adulti e bambini con canzoni, storielle e filastrocche. Artista eclettico e originale, da non perdere e da consigliare.

28 giugno 2023

Mr Fred – Rocambolesco

clownerie | giocoleria | magia

Uno spettacolo circense dal sapore un po’ retrò in cui tecnica, illusione e comicità si fondono per dare vita a una divertente e rocambolesca esibizione tra circo e magia, fatta di serietà e follie, in cui il pubblico è sempre protagonista.

Un’entrata calorosa a suon di applausi, bambini che si improvvisano mirabolanti giocolieri, illusioni che fino all’ultimo non sapremo se riusciranno, monocicli, palline, clave… E poi via, verso il gran finale di fuoco! Con lo sgraziato intento di riprodurre un’atmosfera a cavallo tra i salotti della Londra vittoriana e le piste dei circhi girovaghi, diavolerie, sobrietà e follia si avvicendano dando vita allo spettacolo… ma la poesia, quella ce la mette tutta il pubblico.

