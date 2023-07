In Fortezza Nuova Gad Lerner e Silvia Truzzi in “Il sogno di Gramsci”

Fortezza Nuova ospita lo spettacolo di Gad Lerner e Silvia Truzzi “Il sogno di Gramsci”, sabato 29 luglio alle 21.

L’idea nasce in seguito al ritrovamento, da parte di Gad Lerner, di tre temi del liceale Antonio Gramsci, in cui i grandi filoni del suo pensiero, ancora attuali e studiati in tutto il mondo, sono già presenti. Il curriculum di Gramsci è accidentato e discontinuo dalle elementari, nonostante l’ottimo rendimento, a causa dell’arresto del padre, che spingerà la famiglia in una situazione di povertà. Da questa esperienza di privazione, unita a un’insaziabile e precoce sete di conoscenza, maturerà un’idea di cultura come strumento di emancipazione degli ultimi, lontano dall’intellettualismo e capace di creare negli individui la coscienza di classe. Prendendo spunto da questi preziosi documenti giovanili, Gad Lerner e Silvia Truzzi portano in scena uno spettacolo, diviso in tre parti quanti i testi ritrovati, che ripercorre i primi anni di vita del filosofo e politico sardo. Il contenuto alterna testimonianze – spesso in prima persona, ricavate dalla vasta produzione epistolare – che ne rievocano la coraggiosa vita – ad analisi del suo pensiero, in grado di far riflettere e di sorprendere. Al quieto vivere e alla realpolitik, sarà contrapposta la possibilità di un mondo diverso e giusto: ecco, Il sogno di Gramsci.

Regia di Simone Rota

Scenografia di Giorgia Ricci

Direzione della fotografia di Mauro Ricci

Distribuzione a cura di Epoché ArtEventi

Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni S.r.l. con la collaborazione della Fondazione Gramsci

Gad Lerner – Nato a Beirut nel 1954 da una famiglia ebraica, dopo aver lavorato al quotidiano Lotta continua, a Il Lavoro di Genova e a Il manifesto, dal 1983 è stato inviato del settimanale L’Espresso. Dal 1993 al 1996 vicedirettore de La Stampa, in seguito ha scritto su Corriere della Sera e Repubblica. Dal 2020 è una delle firme de Il Fatto Quotidiano. Ha condotto varie trasmissioni televisive sulle reti Rai e su La7. Tra le altre, Milano, Italia, Pinocchio, Otto e Mezzo, L’Infedele. Nel 2000 è stato per pochi mesi direttore del Tg1. Ha pubblicato vari libri tra cui: Operai (1987); Tu sei un bastardo. Contro l’abuso delle identità (2005); Scintille. Una storia di anime vagabonde (2009) per Feltrinelli. E Giornalisti da marciapiede (2022) per le edizioni del Gruppo Abele. Ha realizzato con Laura Gnocchi il Memoriale della Resistenza Italiana che raccoglie online attualmente 700 video testimonianze (noipartigiani.it) da cui è tratto il libro Noi partigiani (Feltrinelli).

Silvia Truzzi – Nata a Mantova ma milanese d’adozione. Laureata in Giurisprudenza, ha lavorato nelle redazioni di Trento e Bologna del Corriere della Sera. Lavora al Fatto Quotidiano dalla sua fondazione nel 2009. Ha vinto il Premio giornalistico internazionale Santa Margherita Ligure per la cultura nel 2011 e il Premio satira politica Forte dei Marmi, sezione giornalismo, nel 2013. È autrice della trasmissione di RaiTre Le parole, condotta da Massimo Gramellini. Con Antonio Padellaro ha condotto tre serie del programma C’era una volta su TvLoft. Nel 2016 ha pubblicato Perché No (con Marco Travaglio) e nel 2019 C’era una volta la sinistra (con Antonio Padellaro). Per la casa editrice Longanesi ha pubblicato Un Paese ci vuole. Sedici grandi italiani si raccontano (2015), i romanzi Fai piano quando torni (2018) e Il cielo sbagliato (2022). Ha curato, con Marta Cosentino, il documentario Fuga ad Alcatraz (TvLoft, 2023).

Sabato 29 luglio

Ore 21:00

Ingresso 17,25 euro

Ticket: LINK PREVENDITE

Evento fb: https://www.facebook.com/events/611404724270521

