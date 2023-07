In Fortezza Nuova gli ultimi due appuntamenti con “I racconti della nonna”

In Fortezza Nuova gli ultimi due appuntamenti con “I racconti della nonna”. Il primo dei due è in programma martedì 18 luglio ore 21.30. Si intitola “La pecorella che venne a cena” tratto dall’omonimo libro di Steve Smallman con Lorenzo Betti, Adele Pardi e Massimo Lazzeri.

Una sera, un lupo si prepara a mangiare un’insipida zuppa di verdure, quando qualcuno bussa alla porta: è una pecorella. Il lupo la invita volentieri a entrare e, intanto, pensa a come cucinarla. La pecora però è infreddolita e, al lupo, non piace il cibo surgelato. Poi la pecorella ha fame, quindi il lupo le dà una carota. Alla pecorella viene il singhiozzo, allora il lupo cerca in tutti i modi di farglielo passare, finché se la appoggia sulla spalla e lei si addormenta. I guai, quelli seri, iniziano quando lei si sveglia e scocca al lupo un bacio sulla guancia. A quel punto lui la manda via ma poi, pentito, la va a cercare nella foresta buia e fredda. Finché… In scena pupazzi, attori, ombre, un violoncello, una chitarra e un ukulele, musiche e canzoni originali cantate e suonate dal vivo, tanto divertimento, qualche preoccupazione e un po’ di tenerezza.

Età consigliata: dai 4 ai 9 anni

Durata: 1 ora circa

Tecniche utilizzate: teatro d’attore, teatro di figura (pupazzi), ombre, canzoni originali suonate e cantate dal vivo.

Ingresso 7 euro adulti 5 euro bambini (fino ai 12 anni). [email protected]

342 0352386

Ultimo appuntamento in programma della rassegna 25 luglio alle ore 21.30. “Una storia – da Hansel e Gretel”. Un taglialegna, sua moglie, i due fratellini e una strega raccontati da una sola attrice attraverso pochi oggetti e gesti precisi per dar forza alle loro parole e alla loro forza evocativa, “Quando dico luna è proprio lei che appare, ancor più vera se te la indicassi con un dito la fuori, Hansel”. Il lavoro, basato sull’arte dell’attore e delle sue parole, si muove con delicatezza e rispetto all’interno della storia dei fratelli Grimm cercando, senza tradirne la crudeltà, di far apparire le strade che portano con coraggio all’emancipazione e alla crescita dei due fratellini, così che ogni bambino non si smarrisca ma ritrovi la strada per tornare a casa.

Età consigliata dai 5 ai 10 anni

Ingresso 7 euro adulti 5 euro bambini (fino ai 12 anni)

[email protected]

342 0352386

