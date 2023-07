In Fortezza Nuova la mostra digitale e immersiva su Buontalenti

Fino a luglio 2024 tre spazi immersivi visitabili gratuitamente, negli orari di apertura della struttura fino a luglio 2024, per celebrare la figura di Bernardo Buontalenti. Avviati i progetti di valorizzazione della struttura grazie ai fondi del Pnrr

di Giulia Bellaveglia

Tutte le opere dell’architetto, ma anche scenografo e scultore, Bernardo Buontalenti in forma digitale attraverso una mostra immersiva. È questa l’iniziativa lanciata da Fortezza Nuova in collaborazione con Proforma videodesign sotto la direzione artistica di Niccolò Mazzantini. Un’esposizione gratuita, fortemente voluta da Regione Toscana, visitabile negli orari di apertura della struttura fino a luglio 2024, la cui prima area coinvolta è quella della Sala degli Archi con un’antologica. “In questi spazi – spiega Martino Chiti di Proforma – abbiamo voluto concentrare l’attenzione sulle architetture urbanistiche, civili e militari da una parte e su decorazioni, scenografie teatrali e pitture dall’altra. Si tratta di 4 brevi video, della durata di 5 minuti ciascuno capaci di mostrare la personalità poliedrica di Buontalenti”.

Attraverso il tunnel, dedicato invece ad un Grand Tour di Livorno che omaggia disegnatori e fotografi, si raggiunge la Sala del Forno per un approfondimento sul Pentagono. “Una zona più artistica – aggiunge Nicola Buttari di Proforma – con suoni e montaggi innovativi che racchiudono l’evoluzione di questa magnifica struttura attraverso divertenti ma istruttive animazioni”. L’evento, a cui hanno partecipato anche il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alla cultura Simone Lenzi e un corte storico dell’associazione La Livornina è stato anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli interventi messi in atto grazie ai fondi, 1 milione e 300 mila euro, ottenuti dal Pnrr. “Un percorso di riqualificazione e valorizzazione – spiega Barbara Milioni di Fortezza Nuova – che abbiamo deciso di avviare seguendo 3 linee guida: sostenibilità, inclusività e ripartenza. Abbiamo già iniziato le attività per il restauro del verde e delle strutture architettoniche e da settembre avremo a disposizione 20 occhiali per la realtà virtuale, un contenuto in più a disposizione dei turisti, ma anche una parte gioco riservata ai più piccoli. A questo si unisce la creazione di una piattaforma, che sarà online da settembre in cui sarà possibile realizzare ferie e/o visitarle come di persona. Una scelta che mira a promuovere le attività commerciali con l’obiettivo di sviluppare una rete collaborativa con gli attori del territorio che desiderano contribuire alla sua valorizzazione”.

Condividi: