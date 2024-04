In Fortezza Nuova la rievocazione storica di Livorno

Domenica 7 aprile, Fortezza Nuova ospiterà i festeggiamenti pomeridiani per la rievocazione di Livorno al rango di città (1606). Il programma

Domenica 7 aprile, Fortezza Nuova ospiterà i festeggiamenti pomeridiani per la rievocazione di Livorno al rango di città (1606). Il programma dell’intera giornata di eventi, fornito dall’associazione La Livornina, è il seguente:

9:30 – Corteo in abiti storici, accompagnato da musici e sbandieratori, che attraverserà il Viale degli avvalorati, Via della Madonna e Via Grande.

10:00 – Esibizioni di sbandieratori in Piazza Grande.

10:30 – Santa Messa officiata dal Vescovo Simone Giusti. Seguiranno la cerimonia del capperuccio, i saluti istituzionali e un intervento del Dott. Massimo Sanacore.

Sarà, inoltre, celebrata la solenne vestizione dei fratelli e sorelle delle Misericordie livornesi.

Dalle 15:00 alle 17:30 si svolgeranno le attività pomeridiane in Fortezza Nuova: caccia al tesoro e giochi per bambini, rievocazione di mercato popolare, balli storici, esibizione del gruppo White Company, spettacolo “Processo alla strega Caterina dei Volterrani”, spettacolo dell’artista Lory Bold.

Condividi:

Riproduzione riservata ©