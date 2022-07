In Fortezza Nuova sbarcano i “Ragazzacci” di Kaemmerle e Goretti

Nuovo appuntamento martedì 26 luglio ore 21 30 con la Rassegna Little Summer organizzata all’interno della Fortezza Nuova, dal Nuovo Teatro delle Commedie in collaborazione con Fortezza Village. In scena Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti in Ragazzacci.

Una pallottola di 67 minuti piena di testi, citazioni, racconti, aneddoti legati al mondo del teatro e dei suoi più traballanti miti. Una carriola di testi scritti da entrambi ed in “Ragazzacci” riportata in scena con l’audacia di chi sa più facilmente essere ragazzaccio che funzionario, più nomade che impresario. Un incontro di pugilato con il pubblico dove non sono previsti né sconfitti né feriti. 67 minuti dove poco importa se ci si sente da Route 67 in Oklahoma o da statale 67 Toscoromagnola. Ragazzacci si nasce, rimanerlo a vita poi è tutto un lavoro fatto di disciplina e panini

Ingresso 10 euro adulti, 8 euri associati Pilar Ternera.

Info e prenotazioni: 0586 1864807 – 3420352386; [email protected] prevendite su www.nuovoteatrodellecommedie.it.

Prenotazione o prevendita consigliata.

