In Fortezza Nuova torna il Basse Maree Festival

Torna anche quest’anno il Basse Maree Festival, la rassegna estiva patrocinata dalla Regione Toscana dedicata al mare e alla creatività che anima la Fortezza Nuova tra tra mostre, installazioni e concerti all'aperto

Torna anche quest’anno il Basse Maree Festival, la rassegna estiva patrocinata dalla Regione Toscana dedicata al mare e alla creatività che anima la Fortezza Nuova tra tra mostre, installazioni e concerti all’aperto. Per la sua quarta edizione, il festival si rinnova e si divide in tre sezioni: musicale, espositiva e multimediale.

Per quanto riguarda la parte artistica-musicale, la Fortezza Nuova ospiterà il Rock in Fortress che animerà l’area food con due serate interamente dedicate al rock e alle band livornesi e non solo. Venerdì 8 agosto saliranno sul palco Mondo Bobo, Hot Cherry e Hati & Skoll, mentre sabato 9 sarà la volta di Frammenti, Ratfish e The Junkietones.

I Mondo Bobo portano in scena un rock alternativo italiano carico di introspezione. Gli Hot Cherry, attivi dal 2009, propongono un sound ruvido tra stoner e metal. Hati & Skoll fondono elettronica e nu metal, con radici nei primi anni 2000. Frammenti, storica band hardcore punk torinese, sono tra i nomi di culto della scena underground italiana.

I livornesi Ratfish offrono un rock diretto e autentico, legato al territorio. The Junkietones chiudono il festival con un rock viscerale dai forti temi sociali.

Nella Sala del Forno, invece, è allestita “Da qui sembra lontano”, mostra personale di Louises Will e curata da Sara Bernhardt Poli, che rientra nel progetto estivo del Forno Project curato dalla Galleria Fidanda.

L’esposizione si configura come un attraversamento percettivo dello spazio, invitando il pubblico a interrogarsi sul rapporto tra visione e distanza, tra realtà e rappresentazione. Attraverso l’uso combinato di fotografie, installazioni e un articolato lavoro di arte sonora, la mostra mette in discussione l’idea tradizionale di paesaggio come documento oggettivo, trasformandolo in una soglia simbolica e sfuggente, dove ciò che appare lontano non è mai davvero raggiungibile, né completamente reale.

Anche in questo caso, Louises Will si conferma un’artista che si concentra sul difficile rapporto tra l’essere umano e l’ambiente naturale.

Infine, per quanto riguarda le esposizioni multimediali, nella Sala degli Archi sono attive le installazioni multimediali che raccontano ai visitatori la storia di Livorno e dell’architetto Bernardo Buontalenti, illuminato progettista dell’omonimo Pentagono su cui venne costruita la città di Livorno e a cui si devono la concezione moderna della città e la nascita di Fortezza Nuova.

Si tratta di una vera e propria esperienza immersiva tra realtà aumentata e realtà virtuale che, grazie ai visori Meta Quest, darà modo di viaggiare nel tempo tra suggestioni storiche e contenuti con testi sia in italiano che in inglese. Da piccolo villaggio alla costruzione delle fortezze, dal dominio dei Medici allo sviluppo delle culture e delle religioni, sarà possibile ripercorrere tutte le tappe della nostra Livorno in modo interattivo e dinamico.

