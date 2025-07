In Fortezza Nuova torna il Teatro Picnic

La rassegna propone cinque appuntamenti serali incentrati su clownerie, giocoleria, letture animate e laboratori creativi, tutti a ingresso a offerta libera. Primo appuntamento mercoledì 2 luglio con La bottega di Mastro Cerotto e il Navicello dei Folli

È tutto pronto per il nuovo appuntamento del “Teatro Picnic”, il teatro sotto le stelle nato dalla collaborazione tra a Fortezza Nuova di Livorno e la Cooperativa Sociale Koala Ludo, una sinergia ormai consolidata che ogni anno regala momenti di gioia, creatività e condivisione a bambini, famiglie e operatori. La rassegna – organizzata da Koala Ludo in collaborazione con Kalofèn Teatro – propone cinque appuntamenti serali incentrati su clownerie, giocoleria, letture animate e laboratori creativi, tutti a ingresso a offerta libera. Ogni serata inizierà alle 19:00 con attività di accoglienza e pre-spettacoli per bambini, per poi proseguire alle 20:00 con l’inizio degli spettacoli.

Mercoledì 2 luglio si parte alle ore 19:15 con il pre-spettacolo: “La bottega di Mastro Cerotto”, laboratorio di costruzione di giocattoli in legno e a seguire la commedia dell’arte Teatro Trabagai e Kalofèn Teatro in “Il Navicello dei Folli”. L’evento è a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] – 328 424 6359.

Condividi:

Riproduzione riservata ©