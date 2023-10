In Fortezza Vecchia cena di beneficenza per Casa Marta

La Fortezza Vecchia e la locandina dell'iniziativa Una cena per donare

Raccolta fondi a favore del primo hospice pediatrico della Regione Toscana promossa da Lions Club Livorno Host e Zona. Il presidente Pardini: "Quella di sabato 28 ottobre sarà una serata importante, oltre 150 persone hanno già prenotato per dare il proprio contributo al progetto"

“Una cena per donare” è il nome dell’iniziativa promossa dal Lions Club International-Distretto Toscana 108, attraverso il Lions Club Livorno Host e in collaborazione con la “Zona L”, per raccogliere fondi a favore del progetto Casa Marta, il primo Hospice pediatrico della Regione Toscana. La struttura, attualmente in ristrutturazione e situata in prossimità dell’ospedale pediatrico Meyer, accoglierà bambini con malattie incurabili e a fine vita offrendo loro assistenza e conforto ai affinché possano trascorrere gli ultimi momenti della loro vita in un ambiente sereno e amorevole. L’inaugurazione è prevista a fine 2024. La cena di beneficenza è in programma sabato 28 ottobre alle 20 nella Sala Canaviglia e Cannoniera in Fortezza Vecchia. “Sarà una serata importante – spiega Andrea Pardini, presidente del Lions Club Livorno Host – Ringrazio Autorità Portuale e Menicagli Pianoforti che ne hanno sostenuto quasi interamente il costo consentendoci così di massimizzare la raccolta fondi”. Cena a buffet con posti a tavola garantiti per tutti i partecipanti e sottofondo di musica leggera e classica.

