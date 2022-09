In Fortezza Vecchia gli Eclipses per il 50° di “Live at Pompeii”

Gli Eclipes in una foto scattata dal fotografo Maurizio Maltoni nel Live alla Rotonda D'ardenza questa estate

La cover band Eclipses, fondata dal chitarrista Giacomo Ferrigno, nasce nel 2020 con l’intento di riproporre il sound dei Pink Floyd nei primi anni della loro carriera e nello specifico rappresentare in occasione del 50° anniversario, il famosissimo film concerto “Live at Pompeii” del 1972. L’appuntamento è per il 17 settembre in Fortezza Vecchia.

Il resto della band è composta da Marcello Lelli al basso, Enrico Angeli alla batteria e Andrea Stoppa alle tastiere.

Le origini del sound psichedelico dei Pink Floyd rispecchiano la magia e l’atmosfera di un eclissi, da questo l’origine del nome della band.

