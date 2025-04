In Fortezza Vecchia il “Concertone del 1° Maggio”

Dalle ore 12 a mezzanotte, la storica fortezza si anima con un lungo festival musicale che riunisce ben 18 band provenienti da vari generi, tutti all'insegna del rock e della solidarietà

La Fortezza Vecchia di Livorno si trasforma in un palcoscenico di passione e impegno sociale per celebrare il Primo Maggio con un evento imperdibile organizzato da CLAPS Eventi. Dalle ore 12 a mezzanotte, la storica fortezza si anima con un lungo festival musicale che riunisce ben 18 band provenienti da vari generi, tutti all’insegna del rock e della solidarietà.

Il main stage ospiterà una serie di performance live che coinvolgeranno un pubblico variegato e appassionato. Tra i protagonisti, spiccano i GANG dei fratelli Severini, che proporranno il loro repertorio intriso di tematiche a favore degli ultimi, degli sfruttati e degli emarginati sociali. Ispirati dai Clash, i GANG condividono da sempre un’ideologia di lotta e solidarietà, portando avanti un messaggio di giustizia sociale attraverso la musica.

L’evento conta anche sulla partecipazione di importanti realtà associative come l’ARCI di Livorno, rappresentata dal presidente Alessio Sinoncini, che porterà il suo contributo al dibattito culturale e sociale di questa giornata speciale.

Oltre ai GANG, il palco ospiterà una lunga serie di band che animeranno questa vera e propria kermesse musicale: Fuori Tempo, Gruppo Aziendale, Logorhead, Maya Vei, Luca Faggella, Jonny Guitar, LaMarea, The Shroomboys, Dreal, Finis Terrae, Matilde Rosati,Il Coro Garibaldi d’Assalto, Moll Flanders, I Professori e The Sinners. Un’ampia varietà di generi e stili per una giornata di musica, aggregazione e riflessione.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa, tra cui Torteria Gagarin, Tecnosub di Daniele Cappanera, Studio Tecnico di Giaconi Claudio, Ecogeo di Maurizio Garzelli e Aromolio, che hanno sostenuto e contribuito alla realizzazione di questo evento.

Un appuntamento da non perdere: un’occasione per ascoltare buona musica, condividere valori e sostenere cause sociali importanti. La Fortezza Vecchia si conferma ancora una volta come luogo di cultura, integrazione e impegno civile. Vi aspettiamo il 1° maggio per una giornata all’insegna della musica e della solidarietà.

