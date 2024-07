In Fortezza Vecchia il prof. Giannini parla di storia

Questa estate il programma della Fortezza vecchia si è arricchito di una novità culturale, le conferenze storiche condotte dal professore Lamberto Giannini. Il docente di storia e filosofia e regista, si cimenterà in questa nuova esperienza, che metterà in luce aspetti inquietanti dell’Italia del secondo dopo guerra. Il 16 Luglio alle 19 si parlerà del maxi processo alla mafia, l’istruttoria, il processo, gli aneddoti, ma anche quello che è successo dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione, gli attentati di Capaci e via D’Amelio, il 41 bis e l’inizio dell’ipotetica trattativa tra Stato e mafia.

L’ingresso è gratuito, un’occasione di riflessione su una delle pagine più significative del XX secolo in Italia.

