In Fortezza Vecchia il racconto del giro intorno al mondo in barca di Giovanni e Raffaella

Foto di Aldo Cicirello

Veri protagonisti della serata sono stati i video e le foto montati in una accurata presentazione in cui per ogni zona è stata illustrata la rotta con una cartina interattiva. Una storia cominciata 8 anni fa e che li ha visti attraversare due oceani e percorrere più di 20.000 miglia

Si è svolto giovedì 21 settembre alle 21 nella Sala Ferretti in Fortezza Vecchia l’incontro:

“Obiwan a vela intorno a mondo – Un livornese e una romana a zonzo per gli oceani, tra cavalloni e bonacce”. Dopo i saluti dell’Assessora Barbara Bonciani e del Dirigente dell’Autorità portuale Andrea Del Corona, ha preso la parola il presidente del Circolo Velico Livorno Giuseppe Guarneri. Il presidente ha sottolineato come, in quella sala, fossero in quel momento riunite due importanti realtà della vela livornese. Infatti insieme a Giovanni Viviani e Raffaella Marozzini, protagonisti di un avventuroso viaggio intorno al mondo in barca a vela, erano presenti anche Leonardo Fonti e Filippo Buti, equipaggio livornese vincitore della ultima edizione della prestigiosa regata PalermoMontecarlo a bordo della loro imbarcazione “Ultravox Seares”. Il microfono è poi passato a Giovanni e Raffaella che hanno intrattenuto il pubblico con una alternanza di immagini , filmati e gustosi racconƟ di vita vissuta in viaggio. Oltre alle loro avventure di navigazione tra vento e onde, Giovanni e Raffaella hanno parlato del rapporto di amicizia instaurato con le popolazioni locali nelle diverse tappe del viaggio e della complicità e aiuto ricevuto e dato alle numerose imbarcazioni di tutte le nazionalità con cui hanno condiviso varie tappe di navigazione. Giovanni e Raffaella, livornese lui e romana lei, sono partiti per il giro del mondo sulla loro barca a vela “Obiwan”. Una storia cominciata 8 anni fa e che li ha visti attraversare due oceani, percorrere più di 20.000 miglia visitando i Caraibi, Panama, le Galapagos, la Polinesia Francese, le isole Cook, Tonga, Figi, la Nuova Caledonia, l’Australia, la Papua Nuova Guinea, le Isole Solomon e l’Indonesia. Veri protagonisti della serata sono stati i video e le foto montati in una accurata presentazione in cui per ogni zona veniva illustrata la rotta con una cartina interattiva. Ogni filmato era accompagnato da una musica epica della zona e commentato in diretta da Giovanni e Raffaella, che si alternavano al microfono per spiegare, commentare e raccontare. Dall’esperienza del giro del monto è nato un libro “Scalza, spettinata, abbronzata – il giro del mondo a vela su Obiwan” edito da Perrone e ora disponibile anche in ebook. A rendere ancora più emozionante e coinvolgente la serata ha contribuito l’attore Fabrizio Brandi che ha non solo letto, ma interpretato alcuni brani del libro. I protagonisti sono riusciti a incantare il pubblico con immagini di paesaggi incredibili, scene di vita di culture lontane e sconosciute e la loro passione per la vela e per il viaggio, tanto che si stà già organizzando una seconda.

Condividi: