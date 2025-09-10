In Fortezza Vecchia la mostra “Angeli – Espressioni d’Arte”

Dal 9 al 17 settembre nella sala del Piaggione dei Grani. Opere inedite, copie dei grandi maestri, incontri e conferenze per un viaggio tra spiritualità, arte e simbolismo

Dal 9 al 17 settembre la Fortezza Vecchia di Livorno ospita nella sala del Piaggione dei Grani l’evento “Angeli – Espressioni d’Arte in mostra”, un percorso affascinante dedicato al mondo angelico. Un’occasione unica per ammirare opere inedite capaci di stupire ed emozionare, accanto a copie di dipinti ispirati ai grandi maestri che hanno rappresentato nei secoli queste misteriose figure.

La rassegna, per la prima volta a Livorno, propone una duplice prospettiva: da un lato riproduzioni di capolavori storici, dall’altro interpretazioni contemporanee che offrono nuove visioni dei messaggeri divini. Un viaggio che attraversa l’immaginario spirituale di Oriente e Occidente, tra tradizione e innovazione artistica.

Ad arricchire il calendario non mancano incontri e laboratori dedicati all’approfondimento del simbolismo angelico. Venerdì 13 settembre alle 17.30 il professor Franco Naldoni, studioso di Egittologia e dantista, terrà la conferenza “Divina Commedia: Libro degli Angeli”, seguita da un aperitivo inaugurale. Sabato 14 settembre, sempre alle 17.30, Silvia Gasparrini, iconografa senese e docente alla Scuola di Arte Sacra di Firenze, condurrà l’incontro “Le Gerarchie Angeliche”.

La mostra sarà visitabile dal 9 al 17 settembre con apertura tutti i giorni dalle 17 alle 21. Nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica sarà possibile accedere anche la mattina, con orario continuato 10-21.

Per informazioni: 338-8481754 (Silvia).

