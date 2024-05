In Fortezza Vecchia l’evento MarEuropea: il Mare fa splendere l’Europa

L’iniziativa in programma il 6 maggio dalle 9.30 è volta a promuovere il confronto tra imprese, istituzioni e scuola al fine di potenziare le competenze delle professioni del mare e della logistica per renderle sempre più attraenti e competitive a livello europeo

In occasione del Festival d’Europa 2024, l’AdSP MTS, in collaborazione con INDIRE e L’Agenzia Erasmus+ INDIRE, organizza il 6 maggio 2024, presso la Fortezza Vecchia di Livorno, l’evento “MarEUROPA: il Mare fa splendere l’Europa”. L’iniziativa è volta a promuovere il confronto tra imprese, istituzioni e scuola al fine di potenziare le competenze delle professioni del mare e della logistica per renderle sempre più attraenti e competitive a livello europeo.

Durante la plenaria “Quali competenze per il futuro? Le professioni del mare tra tradizione e innovazione”, che si svolgerà dalle ore 9.30 alle 11.30 presso la Sala Ferretti, saranno presentati i risultati del progetto “Ports & Skills” – programma Erasmus+ 2014-2021, le attività in fase di realizzazione dei progetti “NeXTraInPortS”- programma Erasmus+ 2021-2027, ITS “TECLOG”-PR Toscana FSE+ 2021/2027 e PCTO “*MarePORT”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©