In Fortezza Vecchia si parla di mafia e maxi processo con il prof. Giannini

Il 3 settembre alle ore 18 si parlerà, di mafia e del maxi processo 1986/87, partendo dagli omicidi tra il 1979 e 1983, dove persero la vita tra gli altri, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, Rocco Chinnici, si arriverà ad analizzare la collaborazione di Buscetta

Questa estate il programma della Fortezza Vecchia si è arricchito di una novità culturale: le conferenze storiche condotte dal prof. Lamberto Giannini. Il docente di storia e filosofia e regista, si cimenterà in questa nuova esperienza, che metterà in luce aspetti inquietanti dell’Italia del secondo dopo guerra, il 3 settembre alle ore 18 si parlerà, di mafia e del maxi processo 1986/87, partendo dagli omicidi tra il 1979 e 1983, dove persero la vita tra gli altri, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, Rocco Chinnici, si arriverà ad analizzare la collaborazione di Buscetta che diede il via all’istruttoria di Falcone e Borsellino base del maxi processo.

La sentenza definitiva giunse in cassazione, la mafia reagì con le stragi, seguite da una trattativa sotterranea con parti dello Stato.

Un’occasione per non perdere una memoria recente ma già lontana alle menti.

